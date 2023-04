Ein span­nen­der Wahl­kampf um das Amt des Bür­ger­meis­ters ist in Er­len­bach mit ei­nem knap­pen Wahl­sieg für Chri­s­toph Be­cker (CSU) ge­en­det. Sze­nen und Ein­schät­zun­gen vom Wahl­a­bend: Über ei­nen um­ju­bel­ten Sie­ger, den ge­herz­ten Ver­lie­rer Ben­ja­min Boh­len­der (SPD/Grü­ne) und die Frage, was am Ende die Wahl entschieden hat.