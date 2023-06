Ulrike Wohlmann-Förster: Klein von Wuchs, aber auf Augenhöhe

Drei Fragen:

Was sind die Probleme für Kleinwüchsige in unserer Gesellschaft, die besonders dringend gelöst werden müssten?

Zugänge zu öffentlichen Gebäuden, Toiletten, Bank (Geldautomat), Lebensmittelmärkten (Regale zu hoch), Einkaufswagen (zu tief), Bekleidungsindustrie/Schuhe (vielfältiger). Lange Wartezeiten bei der Bearbeitung von Anträgen (KFZ-Hilfe) bzw. Umbauten für die benötigten Hilfsmittel zum täglichen Leben.

Ihre eigene Biografie, so Auusagen auf sozialen Plattformen, könne für viele Betroffene eine Art "Mutmacher" sein. Was ist damit gemeint?

Das Leben ist viel zu kurz, um Trübsal zu blasen. Wir sind eine Randgruppe, das soll aber nicht heißen, dass es mit der Behinderung nicht lebenswert ist. Oft ist es die Gesellschaft, die uns in eine Schublade steckt und über einen entscheidet. Außerdem bilden bauliche, soziale und rechtliche Hindernisse große Hürden, um am täglichen Leben teilzunehmen. Jeder Mensch ist etwas Besonderes und jeder Mensch ist einzigartig. Wir können alle voneinander lernen und jeder soll so akzeptiert und respektiert werden, dass das Leben für jeden lebenswert ist.

Was kann ein Film wie "Auf Augenhöhe" bewirken und was erhoffen Sie sich von Film und Filmgespräch in Erlenbach am 22. Juni?

Dass kleinwüchsige Menschen als Menschen und nicht auf der Ebene eines Kindes wahrgenommen werden. Wir alle sind gemeinsam auf Augenhöhe. Austausch, Gespräche, Vorschläge und Ideen wünsche ich mir auf gleicher Ebene, nur so kann ein gemeinsamer Austausch in unserer Gesellschaft stattfinden. hlin