Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Untermain-Betriebsseelsorger sieht Blockade bei Reformen in der Kirche

Fragen an Marcus Schuck

Weilbach 07.05.2023 - 16:11 Uhr 4 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Engagiert dabei: Marcus Schuck (am Mikro), Pastoralreferent aus Miltenberg, bei der Regionalversammlung zum Synodalen Weg in Ludwigshafen. Er war beim Synodalen Weg selbst dabei. Seine Bilanz ist gemischt. Der Synodale Weg endete im März, jetzt war er wieder Thema bei der Frühjahrsversammlung des Zentralkomitees der Katholiken (ZdK) in München.

Bei Fragen des Arbeitsrechts und der Sexualmoral hat die Kirche beim Synodalen Weg nach seiner Auffassung Fortschritte erzielt. »Aber überall da, wo es an die Machtfragen der Kirche ging, war der Prozess nicht erfolgreich«, sagt der 54-Jährige beim Gespräch im Martinushaus Aschaffenburg.

Herr Schuck, im Rückblick und mit etwas Abstand: Haben die vielen Sitzungen und Debatten beim Synodalen Weg was gebracht oder lässt den Vatikan das alles kalt, was dort besprochen wurde?

Naja, wenn man sieht, wie Rom reagiert hat, dann zeigt sich, dass die Synode nicht unbedeutend war. Dort hätte man auch sagen können, so ein Beratungsgremium nehmen wir gar nicht ernst. Aber je weiter die Tagung vorangeschritten war, desto mehr Einwürfe kamen aus dem Vatikan. ich denke, die moralische Autorität der Synode war größer als viele gedacht haben. Das haben einige unterschätzt.

Hat sich also etwas bewegt?

Es ist manches bewegt worden. Aber überall da, wo es an die Machtfragen der Kirche ging, war der Synodale Weg bisher nicht erfolgreich. Aber genau da müssen wir ran, wir müssen die Strukturen in der Kirche verändern, wenn wir Missbrauch vorbeugen wollen...

...wie der aktuelle Fall Zollitsch zeigt, der sich als Erzbischof und Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz als Aufklärer und Kämpfer verkauft hat und sich um Rückblick als das genaue Gegenteil entpuppt.

Ja, das ist unglaublich. Aber das sind eben die Strukturen, da kann man vertuschen, weil niemand draufschaut. Beim Synodalen Weg haben die Bischöfe bei diesem Thema zwar dem Grundtext (theologische Grundüberlegungen; die Red.) zugestimmt, aber nicht dem entsprechenden Handlungstext (konkrete, klar adressierte Handlungsforderungen; die Red.).

Alles Konkrete was in Richtung Gewaltenteilung oder Rechenschaftspflicht ging, wurde blockiert.

Mehr Reformbereitschaft gab es bei Fragen der Sexualität...

Ja, da war es umgekehrt, da hat man zwar dem Grundtext nicht zugestimmt, aber dem Handlungstext.

Warum das?

Ich denke, das liegt am Thema, an der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit. Heute kann ein Bischof den Segen für ein homosexuelles Paar schlicht nicht mehr verweigern. Oder leugnen, dass es geschlechtliche Vielfalt gibt. Die private Lebensführung spielt keine Rolle mehr.

Viele hätten sich mehr gewünscht, doch ein Achtungserfolg war der katholische Reformprozess Synodaler Weg allemal - so fällt jedenfalls das Fazit der Verantwortlichen aus. Es gibt aber auch kritischere Stimmen.

Wie sehen Sie den Auftritt von Bischof Jung beim Treffen?

Er war jetzt keiner, der groß in Erscheinung getreten ist. Bischof Jung ist keiner, der vorprescht, aber er schließt sich jetzt auch nicht dem Kreis sehr konservativer Bischöfe an.

Die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Irme Stetter-Karp, hat die öffentlichen Abstimmungen verteidigt. Der Mix, in den Foren eine geschlossene Arbeit zu ermöglichen und in den Synodalversammlungen Transparenz zu schaffen, habe sich bewährt, sagte sie. Zugleich kritisierte sie, dass bei Abstimmungen gerade manche Weihbischöfe sich häufiger ihrer Stimme enthalten hätten. Wie haben Sie das erlebt?

Ähnlich – und ich stimme ihr absolut zu. Bei der letzten Sitzung im Frühjahr gab es immer wieder den Antrag auf geheime Abstimmungen. Das ist aber gescheitert. Das führte dann aber dazu, dass sich oft enthalten wurde. Erzbischof Burger aus Freiburg beispielsweise hat sich konsequent enthalten. Unser Bischof hat sich bei den Priestertexten enthalten, also da, wo es unter anderem um das Zölibat ging – mit dem Argument, dass dieses Papier noch nicht ausgereift sei. Bei den anderen Fragen, Verbesserung Arbeitsrecht oder liberalere Sexualmoral, hat er überall zugestimmt.

Und Weihbischof Boom?

Ulrich Boom hat allen Texten zugestimmt.

Was kann man für den weiteren Reformprozess mitnehmen?

Mit dem Synodalen Weg konnte man einiges über Beteiligungs- und Abstimmungsprozesse lernen. Zum Beispiel war zunächst die Beteiligung von Betroffenen gar nicht vorgesehen. Aber auf Intervention von vielen Synodalen waren sie dann in allen Foren vertreten und hatten Redezeit. Eine gute Sache.

Ein Weiteres: Mein Eindruck war, dass sich manche Bischöfe und Weihbischöfe im Vorfeld des Treffens nicht ausreichend informiert hatten und dann manches aus Unsicherheit ablehnten. Zum Ende der Tagung war es besser, da kamen auch Änderungsvorschläge, die schließlich auch Mehrheiten fanden. Ein Problem bleibt die Zusammensetzung. Der Synodale Weg war ja keine demokratisch gewählte Versammlung. Es war viel mehr der Versuch, die relevanten katholischen Gruppen abzubilden. Die Frage ist, wie bekommt man künftig eine sinnvolle demokratische Legitimation hin.

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, spricht vor der Synodalversammlung in Frankfurt mit Demonstranten, die eine vielfältigere Kirche fordern.

Wie sehen Sie den weiteren Weg?

Der Synodale Weg hat ja Handlungstexte abgesegnet, also konkrete Forderungen formuliert, die müssen nun umgesetzt werden. Daran müssen wir beispielsweise Bischöfe immer wieder erinnern.

Als nächstes nimmt nun der Synodale Ausschuss seine Arbeit auf, der wiederum einen Synodalen Rat vorbereiten sollte. Darin sollten Bischöfe und Laien sitzen und gemeinsam Entscheidungen treffen...

Der Rat wurde aber schon verboten von Rom...

Richtig, da gab es ein schnelles und klares Nein.

Und nun?

Meine Prognose ist, dass es trotzdem ein Gremium geben wird, das gemeinsam Entscheidungen treffen kann. Spannend wird die Frage, welche Kompetenzen es haben wird: Und ich tippe, dass das Gremium nicht Synodaler Rat heißen wird...

André Breitenbach

Stichwort: Der Synodale Weg Der Synodale Weg – eine Versammlung von Bischöfen und Laien – endete im März nach rund drei Jahren. In vier Foren haben die Teilnehmer über Reformen in der Kirche diskutiert. Die Versammlung hat unter anderem offizielle Segensfeiern für homosexuelle Paare beschlossen. Als kleiner Erfolg wurde die Verabschiedung eines Textes zu Frauen in sakramentalen Ämtern gewertet, Frauen sollen in Gottesdiensten außerdem predigen dürfen. Eine Priesterweihe für Frauen liegt allerdings noch in weiter Ferne. Positiv gewertet wurde auch, dass die Kirche ein moderneres Arbeitsrecht einführen möchte. Der Würzburger Bischof Franz Jung sieht die Treffen als wichtige Einübung einer synodalen Kultur. »Es war eine wertvolle Begegnung von Bischöfen und Nicht-Bischöfen auf Augenhöhe«, hatte er bei der Frühjahrsvollversammlung des Diözesanrats gesagt. Er bemängelte aber zugleich die vorherrschende Diskussionskultur. Argumente und Gedanken seien oft nicht weiterentwickelt worden.

Die Beziehung der deutschen Kirche zum Vatikan hat sich nach Einschätzung von Beobachtern durch den Prozess verschlechtert. Papst Franziskus selbst vertrat die Auffassung: "In Deutschland gibt es eine sehr gute evangelische Kirche. Wir brauchen nicht zwei davon." Die Erfurter Theologin Julia Knop hat die Haltung des Vatikans zu Beschlüssen des katholischen Reformprojektes Synodaler Weg als »Zentralismus und Autoritarismus pur« kritisiert. Es handele sich um einen »Ausdruck eines alten Systems, das weder den Prozess als solchen noch die Anliegen der Erneuerung würdigt und auch nicht wahrnimmt, wie groß der innere Druck ist«, sagte Knop dem Magazin »Informationen« (Mai-Ausgabe) der Gesellschaft Katholischer Publizisten Deutschlands.

(bach/KNA)