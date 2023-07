Über Geld spricht man doch - Praxistipps für Amorbacher Gymnasiasten

Finanz-Workshops

Amorbach 28.07.2023 - 13:41 Uhr 1 Min.

"Warum werden wir immer älter?": Referent Thorsten Breitenbach

Gerade scheidende Gymnasiasten beklagen sich häufig über fehlende alltagspraktische Kompetenzen. Mit dem Projekt »Zukunftstag«, organisiert vom Team der Initiative für wirtschaftliche Jugendbildung (IWJB) und ehrenamtlichen Referenten aus der Praxis, wollen IWJB-Gründer Juri Galkin und Lorenzo Wienecke angehenden Abiturienten einen »Crashkurs fürs Leben« geben. Wir haben den Projekttag vor Ort begleitet. Was erwartet die Schüler und wie profitieren sie von diesem Angebot?

Wie man mit Geld umgeht

Laut einer aktuellen Jugendstudie sind neben dem Klimawandel vor allem finanzielle Sorgen Hauptursache für Zukunftsängste unter Jugendlichen. Referent Thorsten Breitenbach und Finanzberater Ralph Drosch von der Deutschen Bank wollen dem entgegenwirken.

»Ihr Schüler seid die Creme de la Creme der deutschen Arbeitswelt. Wie man mit Geld umgeht, müsst ihr wissen«, schmeichelt Breitenbach den künftigen Schulabgängern. Die Angesprochenen nicken zustimmend und halten sich fortan nicht länger zurück. Schnell kommen Fragen wie: Was sind vermögenswirksame Leistungen und deren Anlagemöglichkeiten? Wie hat sich die sogenannte »Lohntüte« der Sechziger und Siebziger entwickelt? Warum ist eine Inflationsrate bis zu zwei Prozent sogar gut für den Staat?

Geduldig und kompetent beantworten die Experten jede der Fragen, so dass die Schüler nach 90 Minuten schlauer und sichtlich beruhigt den nächsten Workshop in Angriff nehmen. Gemäß dem Motto »Raus aus dem Elternhaus, rein in die Freiheit!« suchen sich viele Schulabgänger kurz nach dem Abi, wenn finanziell möglich, eine neue Bleibe. Von Verpflichtungen des Mieters, über Schufa-Eintrag, bis hin zum Unterschied zwischen Warm- und Kaltmiete. »Bei einem Tapetenwechsel gibt es vieles zu beachten«, warnte Werner Simcic von Poll Immobilien. Gerade deshalb will er die Schüler frühzeitig darüber informieren, was sie bei einem Umzug erwartet und wie sie »schöner wohnen« können.

Fürs Leben lernen

Neben Geldsorgen kommen am Zukunftstag auch die gefürchtete Altersarmut, soziale Gerechtigkeit und gesellschaftliche Probleme zur Sprache. Die Schüler zeigen sich interessiert und erstaunt über die große Bandbreite der Themen: »Das meiste davon haben wir nie im Unterricht besprochen«, verraten die Schülerinnen Frida Bischof und Michelle Frosch. Da beide nach dem Abitur ein Jahr im Ausland verbringen wollen, begrüßen sie den Workshop zum Thema Krankenversicherung.

Insgesamt wolle man den angehenden Abiturienten nicht, wie so oft im Unterricht, »Theoriehappen« für die nächste Klausur hinwerfen, sondern auf die Zukunft vorbereiten, fasst IWJB-Pressesprecherin Stephanie Bussler die Intention des Zukunftstages noch einmal zusammen.Das hat funktioniert. Am Ende des Tages stellen Schüler, Referenten und Lehrer übereinstimmend fest: Wissensvermittlung klappt auch ohne Leistungskontrolle.

SABRINA BALL