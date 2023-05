Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Über eine Million Euro für Karolusheim

Laudenbacher Haushalt 2023 kommt trotzdem ohne neue Schulden aus

Laudenbach 02.05.2023 - 00:00 Uhr 2 Min.

Die Erweiterung und der Umbau der katholischen Kindertagesstätte Karolusheim beschäftigen die Laudenbacher.

Das Zahlenwerk von Sabine Geutner schließt im Verwaltungshaushalt mit knapp 3,59 Millionen Euro (Vorjahr: 3,34 Millionen Euro) und im Vermögenshaushalt mit rund 1,66 Millionen Euro (Vorjahr: 1,97 Millionen Euro). Die Kämmerin sieht die Finanzlage der Kommune als »geordnet« an. Die vorgeschriebene Mindestzuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt wird mit 33.500 Euro voraussichtlich erfüllt.

Den größten Anteil bei den Einnahmen im Verwaltungsetat machen Steuern und allgemeine Zuweisungen mit etwa 2,3 Millionen Euro aus, davon entfallen 550.000 Euro auf die Gewerbesteuer. 2022 lag der Ansatz der Gewerbesteuer bei 380.000 Euro. Tatsächlich konnte die Gemeinde schließlich 901.823 Euro einfahren und damit eine neue Rekordsumme seit 2019 aufstellen. Bei den weiteren Einnahmen geht die Kämmerin davon aus, dass der festgelegte Anteil der Einkommenssteuer mit 910.000 Euro etwas höher liegt als 2022 mit 864.000 Euro. Auch die Schlüsselzuweisung wird heuer mit 531.000 Euro erneut etwas höher ausfallen (Vorjahr: 513.000 Euro).

Hohe Umlagen

Bei den Ausgaben des Verwaltungsteils schlagen die Personalkosten mit 414.500 Euro, der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand mit 882.950 Euro, sonstige Finanzausgaben mit rund 1,2 Millionen Euro sowie Zuweisungen und Zuschüsse mit rund 1,09 Millionen Euro zu Buche. So zahlt Laudenbach als Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft 393.500 Euro (Vorjahr: 393.000 Euro) und als Kreisumlage 685.000 Euro (Vorjahr: 575.000 Euro).

Knapp 1,15 Millionen Euro fließen in Zuweisungen für Investitionen bei den Ausgaben des Vermögenshaushaltes, gefolgt von 326.000 Euro für Baumaßnahmen, 161.000 Euro für Vermögenserwerb und 25.000 Euro für Tilgungen. Auch dieses Jahr schlägt die Erneuerung und der Umbau mit Brandschutzertüchtigung der Kindertagesstätte Karolusheim als größte Einzelmaßnahme mit geplanten 1,1 Millionen Euro unter den Zuweisungen zu Buche (weitere wichtige Investitionen siehe Zahlen und Fakten).

Für die Finanzierung der Investitionen im Vermögensteil sind Zuschüsse und Zuwendungen in Höhe von 834.000 Euro, die schon erwähnte Rücklagenentnahme von 790.900 Euro und eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von 33.500 Euro vorgesehen. Der Schuldenstand sinkt zum Ende des Jahres auf etwa 1,64 Millionen Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1091 Euro entspricht. Der Landesdurchschnitt vergleichbarer Kommunen liegt bei 639 Euro je Einwohner.

Die Laudenbacher Anteile an den Krediten der Verwaltungsgemeinschaft in Höhe von rund 597.407 Euro (Vorjahr: 599.265 Euro) und den Schulen des Schulverbandes in Höhe von rund 434.204 Euro (Vorjahr: 463.061 Euro) mitgerechnet, beträgt die Gesamtverschuldung etwa 2,67 Millionen Euro (1776,49 Euro pro Kopf). Weiter wird der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 500.000 Euro festgelegt. Eine Verpflichtungsermächtigung ist nicht vorgesehen. Die Hebesätze der Grundsteuern und der Gewerbesteuer bleiben jeweils unverändert bei 360 Prozentpunkten.

Zahlen und Fakten: Laudenbacher Investitionen 2023 Kita Karolusheim (Erneuerung und Umbau mit Brandschutzertüchtigung): 1,1 Millionen Euro Wasserversorgung (Instandsetzungen, Notstromversorgung): 125.000 Euro Straßen (Sanierungen): 75.000 Euro Bauhof (Ausstattung, Aufsitzmäher, Stromaggregat): 71.000 Euro Straßenbeleuchtung (Umstellung auf LED): 58.000 Euro Feuerwehr (Sirenen und Funk): 55.000 Euro.