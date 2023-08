Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Über 3600 Euro für AKHD

Verbandsschule Faulbach: am 14. Juli angemailt wegen Namen

Faulbach 02.08.2023 - 18:08 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Von links: Jana Croy (AKHD-MIL), Axel Keppler (Rektor der Grund- und Mittelschule Faulbach), Sabrina Wegbrod (Elternbeiratsvorsitzende)

Dies ist ein Viertel des Betrags, den die Schüler, Lehrer, Betreuer der Ganztagsschule, Eltern und Freunde sowie heimische Betriebe beim siebten Faulbacher Spendenlaufes erreicht hatten. Weitere 25 % kommen der Frühstücksaktion an der Partnerschule Kaula-School in St. Kalemba in Sambia zu Gute. Das restliche Spendengeld wird mit 50 % für die Wünsche der Schülerverwendet.

Pressemittei- lung (gekürzt) Axel Keppler/Foto: Grund- und Mittelschule