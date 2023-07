Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Typisierung: 134 Menschen beteiligen sich in Miltenberg

Hilfsaktion: Motto »Ärmel hoch gegen Blutkrebs«

Miltenberg 03.07.2023 - 16:55 Uhr < 1 Min.

Dieser junge Mann ist einer von 134 Menschen, die bei der Typisierungsaktion mitgemacht haben. Foto: Anja Keilbach

Die außergewöhnliche Hilfsaktion mit dem Titel »Ärmel hoch gegen Blutkrebs« haben die Lechner-Freunde angekurbelt und zusammen mit dem Bayerischen Roten Kreuz und der »Aktion Knochenmarkspende Bayern« (AKB) ausgeführt.

Für diese Registrierungsaktion kam Marko Hammer von AKB extra aus Gauting angereist. Der Stand befand sich direkt neben dem BRK-Stand. »Es hätten zwar noch mehr sein können, aber wir alle sind auf jeden Fall für jeden einzelnen Menschen sehr dankbar, der sich typisieren hat lassen« so Hammer.

Teilnahme gezielt oder spontan

Viele haben es aus der Zeitung entnommen und sind gezielt dem Aufruf zur Typisierung gefolgt. Einige haben im Vorbeigehen spontan beschlossen, sich registrieren zu lassen und ein paar Freiwillige haben Teams des BRK in der Menschenmenge angesprochen. Die Aktion war für jede und jeden, der sich typisieren hat lassen, kostenlos.

Um sich in die Stammzellen-Datei eintragen lassen zu können, brauchte man einen Personalausweis, musste zwischen 17 und 45 Jahren, in einer guten Verfassung und frei von bestimmten Krankheiten sein. Wenn alle Voraussetzungen erfüllt waren, dann wurde mit einem Stäbchen im Mund Speichelsekret entnommen. Die Lechner-Freunde haben die Typisierungsaktion aufgrund eines aktuellen Krankheitsfalles in ihrem Freundeskreis auf die Beine gestellt.

Anja Keilbach