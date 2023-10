Niedernberger Theatergruppe Blechkatzen präsentieren Verwechslungskomödie

Turbulente Zeitreise in die 80er-Jahre

Niedernberg 23.10.2023 - 13:19 Uhr 3 Min.

Eine Familie in den 80ern, in der es nicht friedlich zugeht. Warum, das erfährt man in einer der fünf Vorstellungen der Blechkatzen. Das Szenenfoto zeigt (von links) Hilda (Monika Dau), Holger (Felix Romanrus), Sabine (Iris Geis), Ulla (Susanne Hartlaub) und den erfolglosen Rockmusiker Rolf (Joachim Schmitt).

Die weiteren Termine im Niedernberger Pfarrheim sind am Sonntag, 29. Oktober, um 18 Uhr, am Freitag und Samstag, 3. und 4. November, je um 20 Uhr und am Sonntag, 5. November, um 18 Uhr.

Lieblingsjahrzehnt für viele

Bei einer Umfrage der Deutschen Presseagentur an Silvester 2015 nannte jeder vierte Deutsche die 80er-Jahre als sein Lieblingsjahrzehnt. Viele haben dabei vielleicht Songs wie Nicoles »Ein bisschen Frieden«, Nenas »99 Luftballons« oder Madonnas »Like a Virgin« im Ohr, erinnern sich an Maradonas »Hand Gottes« bei der WM, sehen TV-Bilder von »Dallas« oder der »Schwarzwaldklinik«, Kinoevents wie »ET« oder »Dirty Dancing«. Selbst die Erinnerung an Tschernobyl, Aids und das Waldsterben bremst bei vielen die Euphorie für die 80er nicht aus.

Diesem Jahrzehnt widmen sich die Niedernberger »Blechkatzen« mit ihrer kurzweiligen Komödie von Winnie Abel. Beim Stück »Mit Vollgas in die Achtziger« sind Verwirrung, positive Hektik und ganz viele Assoziationen an die 80er Jahre garantiert, wie schon die Proben im Pfarrheim bewiesen. In drei Akten werden diesmal fünf Akteure unter der bewährten und zugleich innovativen Regie von Simone Wagner auf der Bühne stehen, die das Wohnzimmer der Familie in der Gegenwart und vier Jahrzehnte früher zeigt.

Kurz zum Inhalt im zeitgerecht bunten Programmheft: »Blödsinn, Zeitmaschinen gibt es nicht!?«, denken Sabine (Iris Geis) und Holger (Felix Romanrus) auch, bis sie feststellen müssen«, dass die heimwerkerartige Erfindung ihres Vaters tatsächlich funktioniert.

Unerwartet verjüngt

Völlig unerwartet landen die beiden im Alter von Mitte bis Ende 50 in ihrer eigenen Jugend und sehen sich selbst im Zeitraffer um 40 Jahre verjüngt. Als plötzlich ihre Mutter Ulla (Susanne Hartlaub) in der Tür steht und sie im bunten Outfit nicht erkennt, geben sich die beiden kurzerhand als Verwandte aus der DDR aus. Bei dem Versuch zu vertuschen, dass sie aus der Zukunft kommen, treten sie von einem Fettnäpfchen ins nächste. Und dann stolpert Sabine auch noch über ihre große Liebe, Rockmusiker Rolf (Joachim Schmitt), der ohne Engagement ist und ganz sicher auch keinen Hit der 80er komponiert hat.

Aber was wäre das alles ohne Hilde (Monika Dau), die Tante von Sabine und Holger, eine Esoterikerin und friedliche Umweltaktivistin, die auch bereit ist, sich an einen Baum zu ketten, um ihn zu retten - 80er-Jahre pur. Vermutlich ist Hildes Klage über einen gefällten Baum auch 2023 noch zu hören: »Der war vielleicht krank - aber der hatte noch Lebensmut! Ich habe mich jeden Tag ein paar Minuten zu ihm gesetzt und mich mit ihm unterhalten.«

Wie das Ganze ausgeht, ob die Zeitmaschine trotz abgebrochenen Hebels alle wieder in die Gegenwart führt und ob die Grenzöffnung als »Wumms« am Ende der 80er-Jahre auch vorkommt im Pfarrheim erleben.

Kulisse voller Nostalgie

Es dürfte auch spannend sein, zu erleben, welche Gegenstände im Wohnzimmer erkennen lassen, ob man in der Vergangenheit oder im Hier und Jetzt ist. Vielleicht sehen in der Aufführung junge Besucher zum ersten mal ein grünes Gerät mit einer Wählscheibe, das an einer langen Schnur hängt? Der Spruch im Wohnzimmer der 80er kann jedenfalls als eine Art Motto dieser Zeit gelten. »Why blend in when you were born to stand out?« (»Warum sollte man sich einfügen, wenn man doch dazu geboren wurde, aufzufallen?«)

Hintergrund: Theater in Niedernberg Die "Blechkatzen": In einer Broschüre der Gemeinde Niedernberg war das Selbstporträt zu lesen: Die "Blechkatzen" sind eine Gemeinschaft von Laienschauspielern. Mit professioneller Regie widmen wir uns teils komödiantischem, teils hintergründigem Theater und das seit 1988." Auch im 35.Jahr ihres Bestehens legen sie Wert auf eine professionelle Regie, nach vielen Jahren unter dem Schauspieler Kurt Spielmann, hat 2018 Simone Wagner diese Aufgabe übernommen, nach deren gelungenem Start schränkt die Pandemie die Arbeit stark ein. Simone Wagner, am Untermain geboren und zuhause, begann mit 18 Jahren das dreijährige Schauspielstudium an der Actors Company in Aschaffenburg und erhielt nach dem Abschluss ein Engagement am Jugendtheater Rastatt. Die Kammerspiele Mainz und das Stadttheater Aschaffenburg waren die nächsten Stationen. Am Tournee-Theater "Gruseldinner" war sie Ensemblemitglied und führte auch Regie. Sie schrieb das Drehbuch zum Heimatkrimi "Mord unter Franken" und produzierte auch den Film dazu, in dem sie selbst mitspielt. Seit 2005 unterrichtet sie junge Bühnentalente in Workshops, Kursen und Seminaren als Coach und Dozentin und führt Regie an mehreren Amateurtheaterbühnen, im fünften Jahr auch bei den "Blechkatzen". 2015 eröffnete sie zusammen mit einer Kollegin die Kinder- und Jugend-Schauspielschule "AUSDRUCK(S)STARK!" in Aschaffenburg. hlin Homepage: www.simonewagner.com.