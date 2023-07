Trucker mit Herz fahren Brummi-Konvoi für unheilbar kranken Jakob

Freude für Zwölfjährigen und Brautpaar

Miltenberg 10.07.2023 - 12:30 Uhr 3 Min.

Der zwölfjährige schwerbehinderte Jakob, der mit seinen Eltern Sabine B. und Alexander Farrenkopf am Kreisel den Lkw zuwinkte, freute sich riesig. Aus insgesamt 62 Fahrzeugen, vom Motorrad über PKWs bis zum LKW bestand der Hochzeits-Konvoi, der am Samstag gemeinsam mit dem Brautpaar Florian und Elli Gehrig hupend durch den Bürgstädter Kreisel fuhr.

Auch Renate Gümperlein aus Eichenbühl hat im Vorbeifahren den Jungen in seinem Buggy mit der Pflegekraft und seiner Mutter Sabine B. häufig gesehen, sich aber zunächst nichts dabei gedacht. Von Jakobs Vater Alexander Farrenkopf hat sie dann erfahren, dass der kleine Ausflug an den Kreisel für Jakob das Größte ist. Von da an hat Renate Gümperlein dem Jungen beim Vorbeifahren immer zugewunken und mitunter eine extra Runde gedreht. Der Junge danke es ihr immer mit einem breiten Grinsen und winkte zurück.

Zwei Fliegen mit einer Klappe

Die Sache ging der Eichenbühlerin nicht mehr aus dem Kopf. Sie überlegte, wie sie dem kleinen Jakob eine große Freude bereiten könnte. Renate und Thomas Gümperlein besitzen in Miltenberg eine Fahrschule und haben deshalb gute Kontakte zu Berufskraftfahrern, die zu Schulungen zu ihnen kommen. Und so entstand der Plan: Am vergangenen Samstag haben in Freudenberg Florian und Elli Gehrig, geborene Balles, geheiratet. Florian ist Berufskraftfahrer und engagiert sich in der Feuerwehr Kirschfurt und bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) Freudenberg. Das Brautpaar wünschte sich nach der Trauung einen Lkw-Korso von Freudenberg über Miltenberg nach Bürgstadt.

»Das ist die Gelegenheit neben dem Brautpaar auch dem kleinen Jakob eine große Freude zu bereiten«, freute sich Renate Gümperlein. Zusammen mit Christoph und Claudia Giegerich von der Spedition Giegerich in Kirschfurt organisierte sie die Aktion. Auch das Hochzeiterpaar Gehrig, selbst Eltern eines achtmonatigen Sohns namens Maximilian, freute sich über die Idee und stimmte sofort zu. Die Trucker mit Herz ließen sich nicht lange bitten. Einige Firmenchefs stellten ihnen sogar extra Zugmaschine für diese tolle Aktion zur Verfügung, obwohl sie Lenk- und Ruhezeiten unterliegen.

Brummi-Konvoi für unheilbar kranken Jakob

Vor Freude strahlend

Am Samstag wartete Jakob, wie mit seinen Eltern und der Pflegekraft zuvor besprochen am Kreisel, bevor der Lkw-Konvoi mit dem Brautpaar diesen erreichte. Jakob selbst wusste von der Aktion nichts; es sollte ja eine große Überraschung für ihn werden. Während der Wartezeit, erzählte Mutter Sabine B. von ihren Erfahrungen, die sie am Kreisel macht, von teils fragenden oder entsetzten Blicken von Verkehrsteilnehmern. Eine Passantin hatte sogar einmal gefragt, ob sie obdachlos seien. Doch es überwiegen die schönen Momente am Kreisel oder an der Miltenberger Straße, wenn Passanten sagen, dass sie das toll finden, wenn sie Jakob zuwinken oder kurz anhalten und einfach Hallo sagen. »Es ist einfach megaschön, so viel Herzlichkeit zu erfahren,« sagt Sabine B.

Der Hochzeits-Konvoi, der am Samstag schließlich hupend durch Miltenberg und den Kreisel fuhr, bestand aus insgesamt 62 Lastwagen, Autos und Motorrädern. Jakobs Freude war riesig. Der Junge winkte jedem einzelnen Fahrzeug und strahlte voller Freude. Auch die Eltern freuten sich, dass man dem Jungen eine so große Freude gemacht hat. Nach fünf Minuten war der Konvoi mitsamt dem Brautpaar weitergefahren. Zurück blieb ein glücklicher Junge, der am nächsten Wochenende wahrscheinlich wieder am Kreisel stehen, den Autos zuwinken und sich freuen wird.

Martin Roos

Stimmen von Beteiligten Michael Schröpfer (Mudau): "Ich bin mit meiner Familie gekommen und freue mich, Jakob und dem Brautpaar eine Freude zu machen. Klasse Aktion." Stephan Drews (Riedern): "Klar bin ich bei dieser tollen Aktion mit Sohn Lennox dabei, war einfach klasse." Kriton Dimopoulos (Limbach): "Es ist für mich eine Selbstverständlichkeit mitzufahren und eine große Freude." Frank Schmitt (Großheubach): "Mega Aktion super." Michael Steiniger (Richelbach), der mit seiner Frau Cornelia in einer Isetta Baujahr 1959 mitgefahren war. "Ich fahre sehr gerne mit und mache dem kleinen Jakob gerne eine Freude." Frank Abb (Bürgstadt): "Der schönste Moment war für mich, als ich aus dem Kreisel gefahren bin und die strahlenden Augen von Jakob gesehen habe und er mir zugewunken hat" Renate und Thomas Gümperlein (Eichenbühl) sowie Claudia und Christoph Giegerich (Kirschfurt): "Wir sind überwältigt, dass so viele Fahrer mit ihren Lkw gekommen sind. Die Menschen am Straßenrand winkten uns zu, filmten und waren begeistert. Es war eine so schöne Stimmung, Gänsehautmomente, die uns keiner mehr nehmen kann. Wir bedanken uns aufs Herzlichste bei allen Truckern mit Herz, die gekommen waren um Jakob und dem Brautpaar diesen unvergesslichen Moment zu bereiten." ro

Stichwort: Hypophosphatasie Die Hypophosphatasie (HPP) ist eine erbliche Erkrankung des Knochenstoffwechsels. Hauptkriterien sind Mineralisierungsstörungen von Knochen und Zähnen sowie Muskel- und Gelenkschmerzen. Besonders heimtückisch ist, dass die Krankheit von der Geburt bis ins fortgeschrittene Alter auftreten kann. Ursache der Hypophosphatasie ist das Fehlen eines bestimmten Enzymkomplexes, der alkalischen Phosphatase. Dieser Komplex wird für den Aufbau gesunder Knochen, aber auch für andere Körperfunktionen, etwa die Fettverdauung oder die Nervenfunktion benötigt. Fehlt dieses Enzym, führt es zu schwerwiegenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Im Säuglingsalter zeigen sich Deformierungen des Schädels durch vorzeitig verknöcherte Schädelnähte. Durch zu weiche Knochen im Brustkorb kommt es zu Problemen mit der Atmung. Fast alle Knochen können brechen oder sich verformen. Seit dem Jahr 2015 gibt die Zulassung eines Medikaments zur Enzymersatztherapie bei der Hypophosphatasie den Betroffenen neue Hoffnung. ro

Hintergrund:Teilnehmer am Konvoi Der Hochzeits-Konvoi bestand aus 62 Fahrzeugen - Lastwagen, Autos, Motorräder und Oldtimer. Beteiligt waren: Giegerich Spedition GmbH (Kirschfurt), Fahrschule Gümperlein (Miltenberg), Feuerwehr Kirschfurt, Stadt Freudenberg (Bauhof), Gemeinde Collenberg, Feuerwehr Collenberg, Spedition Herbert Scheurich (Freudenberg), Olbort Paletten GmbH (Weilbach), August Vollhardt & Söhne Ottenmühle GmbH (Eichenbühl), Knorr Transporte (Karlstadt), Trucker helfen Kindern (Gründer Daniel Köhler), Kirsch & Sohn (Gemünden), Reuss Abbruch GmbH (Kleinwallstadt), Daimler AG Würzburg (Anja Gresser), Forsttechnik Bares GmbH (Babenhausen), Schork & Bischof Transporte (Amorbach), Boppel GmbH (Ahorn), Schwenk Zement GmbH & Co.KG (Karlstadt), BDL Untermain GmbH (Großheubach), Pius Knapp Baustoffe GmbH (Großheubach), Gries, Garten und Landschaftsbau (Faulbach), Oberle Lohnunternehmen (Stadtprozelten), Buhleier Gastro Service (Röllbach), Alfred Geiger GmbH (Schweinberg), Fritz Weber GmbH & Co.KG (Bürgstadt), Daum Andreas Raumausstattungen (Klingenberg), Eurorubber GmbH (Klingenberg), Heinbücher Thomas GmbH (Eichenbühl), Michael Schröpfer GmbH & Co. KG (Mudau), Wüst GmbH & Co. KG (Klingenberg), Sägewerk Schröpfer (Mudau), Veteranenfreunde (Erftal), MDM Transporte & Baustoffe GmbH (Lauda-Königshofen), Enviloc GmbH (Siegelsbach), Thomas Unverzagt, Michael Steiniger, Erhard Hofmann und Wolfgang Nebel.