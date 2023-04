Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Blitzmarathon: Bilanz aus Messstellen in Breitendiel und bei Amorbach

Trotz Vorwarnung zahlreiche Raser

Miltenberg 24.04.2023 - 12:40 Uhr < 1 Min.

Unter anderem hatte die Polizei den Verkehr mit dem Lasermessgerät im Visier.

Alleine in Unterfranken wurden an 120 Messstellen Geschwindigkeitskontrollen vorgenommen. Ziel des Aktionstages sei es vor allem das Geschwindigkeitsfahrverhalten der Bevölkerung nachhaltig zu beeinflussen, so Hümmer. Es gehe nicht darum möglichst viele Autofahrer zu verwarnen, sondern vielmehr suchten die Polizeibeamten das Gespräche mit den Bürgern, um diese zu sensibilisieren.

Unter anderem laserten die Polizeibeamten auf der B469 bei Breitendiel den Durchgangsverkehr und mussten mehrere Geschwindigkeitsverstöße feststellen. Während ein Autofahrer mit einem Verwarnungsgeld davonkam, erwartet eine Fahrerin wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 23 km/h ein Bußgeld. Insgesamt musste die PI Miltenberg 14 Geschwindigkeitsverstöße ahnden, fünf davon im Anzeigenbereich.

Auf der Bundesstraße zwischen Miltenberg und Amorbach käme es immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen, bei welchen auch schon mehrere Menschen ums Leben kamen, sagt Polizeihauptkommissar Jürgen Farrenkopf, Sachbearbeiter Verkehr der Polizeiinspektion Miltenberg.

Ralf Hettler