Wie Bürgermeister Michael Schüssler in der letzten Sitzung mitteilte, wurden kürzlich die Schutzplanken im Kurvenbereich bei der Hainchensmühle nach einem Verkehrsunall ausgetauscht. Obwohl es in der Vergangenheit vermehrt in diesem Bereich zu Verkehrsunfällen gekommen sei, werde die Örtlichkeit nicht als Unfallhäufungsstelle bezeichnet. Allerdings werde die Örtlichkeit durch Polizei und staatlichem Bauamt auf verkehrsrechtliche Maßnahmen hin geprüft. Eine zeitnahe Straßenbaumaßnahme sei nicht in Planung