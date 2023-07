Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Trotz Regen gute Stimmung bei Teilnehmern der Tour der Hoffnung

Klingenberg a.Main 30.07.2023 - 17:31 Uhr < 1 Min.

Gute Stimmung auf dem Winzerfestplatz bei der Begrüßung der "Tour der Hoffnung" am vergangenen Samstag.

Schirmherrin der Tour ist die Olympiasiegerin und neunfache Biathlon-Weltmeisterin Petra Behle. Zahlreiche Prominente wie Henry Maske, Felix Magath, Alexander Leipold, Jupp Kappelmann, Britta Unsleber und Claudia Dreher beteiligen sich an der Benefiz-Veranstaltung. Unter großem Jubel erreichten die 160 Radler bei strömendem Regen den Klingenberger Winzerfestplatz. Thomas Ernst, der bei der Tour für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, freute sich über viele Zuschauer. Bürgermeister Ralf Reichwein übergab die in Klingenberg gesammelten Spenden »Als wir gefragt wurden, ob wir Halteort für die Tour werden wollen, haben wir sofort Ja gesagt,« berichtete der Rathauschef in seiner Rede.

Der Höhepunkt des kurzen Stelldicheins der Radler war das Tourlied, das unterstützt von der Jugendbeauftragten Nicole Kolb von den Kindern des Kindergartens Tabaluga gesungen wurde.

Den Abschluss gestaltete die musikalische Botschafterin der Tour der Hoffnung, Jessica Kessler, mit einem Abba-Medley, bevor die über 150 Radler sich wieder auf ihre Drahtesel setzten und sich auf den Weg zur nächsten Station im Kreis Miltenberg, nach Großheubach, machten.

/Foto:

mwz Miriam Weitz