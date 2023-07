Trotz Hitze volles Festzelt, Tanz und tolle Stimmung

Drei Tage Musikfest auf Trennfurter Obstwiese

Klingenberg a.Main 11.07.2023 - 15:43 Uhr 1 Min.

Tanzen bei 35 Grad. Kein Problem für die Festbesucher des Trennfurter Musikfestes

Wie ein Magnet zieht es jedes Jahr mehrere Hunderte Leute auf das Festgelände unter den Obstbäumen. Über 200 Blasmusiker beschallten das bis zum Montagabend dauernde Musikfest, das an allen Tagen in den Abendstunden seinen Höhepunkt erreichte. Trotz spärlichem Besuch über den Mittag und bei der Traktorenausstellung am Hitzesonntag sind die Organisatoren vom Musikverein Trennfurt sehr zufrieden.

Auftakt mit 60 Blasmusikern

Schon der Auftaktabend überraschte und begeisterte. Eine Gastkapelle mit 60 Blasmusikern aus Tettnang (Bodenseekreis) verwandelte das Festzelt in eine einzige Feiermeile. Ihre Gastgeber haben für die große Anzahl an Musikern die Bühne extra um 16 Quadratmeter erweitert. Erst haben diese drei Stunden ihr normales Programm gespielt, um 23 Uhr gab es dann eine Sondereinlage. Die Musiker haben sich im ganzen Festzelt verteilt und Brassmusik gespielt. Das Festzelt hat gebebt vor Gaudi, wie beim Woodstock der Blasmusik.

Am Sonntag gab es neben dem Festbetrieb traditionell das Traktorentreffen, organisiert von Ralf Ühlein, mit einer Dampfmaschinenausstellung von Matthias Schusser aus Wörth. Dieser schaffte seine Dampflokomotive, die er sonst im Garten stehen hat, nach Trennfurt. Auch drosch er Stroh wie zu Urgroßvaters Zeiten mit seiner Dampfmaschine.

Flaute in der Mittagshitze

Leider waren kaum Besucher da, die dieses Spektakel miterlebten. Es war definitiv zu heiß. Das merkten auch diejenigen, die hinter den Tresen standen, die hatten stellenweise kaum was zu tun. Am Grill herrschten an diesem Sonntagmittag bis zu 60 Grad. Erst in den Abendstunden hieß es wieder Schlange stehen für Bratwurst oder Steak.

Noch einmal richtig aufgedreht wurde am Montag. Der Musikverein hatte die Band »Bayernmän« aus Würzburg verpflichtet. Kaum war die Temperatur wieder einigermaßen erträglich, haben die fünf Bayernmän das Festzelt wieder zum Kochen gebracht. Die rund 1500 gut gelaunten Festbesucher standen schon früh auf den Bänken und hielten bis kurz vor Mitternacht aus.

