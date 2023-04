Trockenheit in Unterfranken: Wie kann die Wasserwende aussehen, Herr Paeth?

Klimawissenschaftler

Obernburg 28.04.2023 - 10:00 Uhr 4 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Er warnt schon lange vor Trockenheit: Klimawissenschaftler Heiko Paeth -im Gespräch mit Kim Bachmann - forscht in Würzburg unter anderem zur Zukunft der Wasserversorgung im Raum Unterfranken.

Sie warnen seit Jahren davor, dass Unterfranken von Trockenheit betroffen sein wird. Wie sehr hat sie der Dürresommer 2022 überrascht?

Es hat mich als Klimamodellierer natürlich weniger überrascht, da ich weiß, was die Modelle uns für jetzt und die kommenden Jahrzehnte vorhersagen. Da zeichnen sich für unsere Region nicht nur heißere Sommer ab. Wenn sich die Treibhausgase in der Atmosphäre verändern, verändert sich nicht nur die Temperatur, sondern die ganze Dynamik und Zirkulation der Luft. Dadurch gibt es Verschiebungen der Wetterlagen. Bei uns bedeutet das mehr Hitzetage in Folge und weniger Niederschlag im Sommer. Und wenn's regnet, dann sehr intensiv. In dieses Muster passen vier der letzten fünf Sommer, nämlich: 2018, 19, 20 und 22. Die Ausnahme war 2021, da ist es umgeschlagen, Stichwort Ahrtal.

Förster und Landwirte machen sich wegen des Wassermangels bei uns in der Region Sorgen. Geht das jetzt so weiter?

Wenn die Menschheit weiter in großem Stile Treibhausgase ausstößt, dann stecken wir nach den Klima-Modellen erst in den Kinderschuhen dieser Entwicklung. Das heißt: Wir merken gerade mal die Anfänge des Klimawandels. Da ist zu erwarten, dass diese Tendenzen zur Trockenheit im Sommer, aber auch zu etwas feuchteren Wintern voranschreiten wird. Wobei Statistiken nur den Trend wiedergeben. Das Wetter selbst ist hochgradig chaotisch. Wir können nicht ausschließen, dass wir in 20, 30 oder 40 Jahren immer wieder auch mal Sommer haben, die in diese allgemeine Entwicklung nicht passen.

Bedeutet das, dass wir uns jetzt schon Gedanken über das Thema Wassermangel machen müssen?

Auf jeden Fall, das machen wir ja auch schon. Unsere Wasserwirtschaft versorgt uns zwar, bisher wurde noch keinem das Wasser abgedreht. Aber wir haben einen Wassermangel vor allem im Sommer. Besonders im Würzburger Raum leben wir im Windschatten von Rhön und Spessart. Die regenbringenden Luftmassen müssen es erstmal über die Mittelgebirge zu uns schaffen. In solchen Räumen, die ohnehin sehr trocken sind, herrscht in Zukunft eine höhere Vulnerabilität. Auf der Westseite des Spessarts haben wir einen höheren Niederschlag, wobei im Aschaffenburger Raum sehr viel Niederschlag in Form von Gewittern herunterkommt.

Was ist daran das Problem?

Das sind kurze, heftige Niederschläge, die zu lokalen Überflutungen und voll gelaufenen Kellern führen. Für unseren Boden wäre eine schwache, regelmäßige Durchfeuchtung am besten. Zum Beispiel durch Nieselregen. Aber den haben wir in Unterfranken nur noch selten, im Sommer praktisch gar nicht mehr.

Inwiefern können wir uns denn nun gegen Trockenheit wappnen?

Unsere Region war traditionell nicht für ihren Trockenstress bekannt. Wir hatten immer relativ gleichmäßige Niederschläge über das Jahr verteilt gehabt. Wenn sich das aber ändert und wir im Sommer sehr viel Wasser brauchen, müssen wir uns überlegen, wie wir das Wasser vom Winter in den Sommer bekommen. Da müssen wir komplett umdenken. Denn eigentlich haben wir alles darauf ausgelegt, dass der Regen in den Vorfluter fließt und dann weiter in den Main und Rhein.

Wie kann dieses Umdenken aussehen?

Im Prinzip geht es um eine Wasserwende, so wie wir jetzt über eine Energiewende sprechen. Da gibt's zwei Möglichkeiten: Die eine ist, dass wir die natürliche Pufferwirkung der Landschaft nutzen. Das haben wir nicht gerade gut gemacht: Durch intensive Landwirtschaft, Abholzen, Versiegelung haben wir diese Pufferwirkung im Grunde seit Jahrhunderten reduziert. Dazu müssen wir noch weiter forschen und schauen, wie man zum Beispiel durch die Renaturierung von Auenwäldern oder vielleicht eine Terrassierung von Kulturlandschaften Wasser zurückhalten kann. Denn all das, was an Bodenfeuchte über den Winter gerettet wird, steht Pflanzen während der Wachstumsperiode zur Verfügung.

Und die zweite Möglichkeit?

Vermutlich reicht der Ausbau solcher natürlicher Puffer nicht, weil unser Wasserverbrauch riesig ist. Im Sommer gießen wir ja unsere Gärten, duschen häufiger. Der Golfplatz möchte bewässert, unsere Autos gewaschen werden. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir ein anderes kommunales Wassermanagement brauchen. Wir kriegen keine Talsperren mehr durch, denken Sie an die Diskussion im Hafenlohrtal (Kreis Main-Spessart). Wir brauchen also dezentrale Speichereinheiten mit kleinen Rückhaltebecken oder Zisternen, die das Landschaftsbild nicht beeinträchtigen und keine Verluste durch Verdunstung haben, weil sie irgendwo eingebuddelt sind.

Welche Hebel können Kommunen konkret in Bewegung setzen?

Das sind vor allem das Wassermanagement, aber auch die Frage nach der Versiegelung, um die Pufferwirkung zu erhöhen. Durch den Bauboom sind überall Neubaugebiete aus dem Boden geschossen. Das können wir uns landschaftsmäßig und wasserbaulich eigentlich nicht leisten. Da stehen Kommunen durchaus in der Verantwortung. Auch was Gewerbeparks angeht. Es werden manchmal riesige Flächen versiegelt. Da ändert sich im Übrigen auch tatsächlich das lokale Klima, Versiegelung hat nicht nur etwas mit Artenschwund zu tun. Dort, wo der Gewerbepark steht, wird es trocken und heiß.

Was sollten Kommunen stattdessen tun?

Sie sollten sich fragen, wo man Aufforsten kann, wo man Flächen auch natürlich lässt, statt sie zu bebauen. Und wenn es schon Straßenbauprojekte gibt, müssen wir darüber nachdenken, ob wir unter den Verkehrsflächen nicht überall kommunale Zisternen bauen, in die das Wasser der umliegenden Grundstücke hineinpasst. So können wir vielleicht eine Brauchwasserversorgung erreichen, die über das hinausgeht, was die Anrainer brauchen. Das heißt, man könnte dann auch Landwirtschaft oder Weinbau daraus bewässern Das muss allerdings alles gebuddelt werden und das ist heutzutage sehr teuer. Diese Wasserwende wird eine Menge Geld kosten.

Und wo soll das herkommen?

Bisher tun sich Kommunen - ich sitze ja auch in einem Gemeinderat - sehr schwer damit, weil wir noch keine Förderprogramme für solche Themen haben. Bei der Wasserwende sollten wir die Kommunen nicht alleine lassen. Die Wasserproblematik ist in Unterfranken und Nordbayern jetzt zwar erkannt worden. Es hat aber nicht dazu geführt, dass im großen Stile Forschung gefördert würde oder gesetzgeberisch versucht würde, dagegen zu steuern. Wir sind also mal wieder viel zu spät dran. Wir sind mit der Energiewende zu spät dran, wir sind mit vielen Nachhaltigkeits-Überlegungen zu spät dran und wir sind mit der Wasserwende zu spät dran.

Lesen Sie dazu auch: Die Wasser-Frage: Reicht's am Main und im Spessart?

Kim Bachmann, Kevin Zahn