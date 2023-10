Ei­nen tri­um­pha­len Emp­fang hat die Re­gi­on am Di­ens­tag, 3. Ok­tober, der neu­en Deut­schen Wein­kö­n­i­gin Eva Brock­mann in Großwall­stadt be­rei­tet. Ei­ne pracht­vol­le Kut­sche mit vier Pfer­den brach­te sie zur Volks­hal­le, wo zahl­rei­che Un­ter­stüt­zer die Hai­ba­che­rin in ih­rer »Wein­hei­mat« mit Ju­bel­ru­fen emp­fin­gen.