Trennfurter Hunde-Staffel im Training: Mit dem richtigen Riecher Leben retten

Feuerwehr

Klingenberg a.Main 21.05.2023 - 13:56 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Border Collie Ghost bei seiner "Leersuche" ohne Zielperson auf dem Trümmergelände der Trennfurter Wehr.

Es ist Samstag, der dritte von vier Tagen des Trainingscamps für Flächen- und Trümmerhunde bei der Rettungshunde-Facheinheit der Trennfurter Freiwilligen Feuerwehr. Drei Gruppen mit jeweils acht Personen und insgesamt 30 Hunden verteilen sich auf drei Arealen: der Erlenbacher Schiffswerft, dem Trümmergelände der Trennfurter Wehr und der ehemaligen Dekokeramik-Fabrik in Trennfurt. An anderen Tagen stehen auch die Gelände der Elsenfelder Recycling-Firma Schurma und der Michelstädter Firma Weber auf dem Plan. Seit 2017 laden die Trennfurter einmal im Jahr zum Trainingscamp, diesmal mit Teilnehmern vom Arbeiter-Samariter-Bund, Deutschen Roten Kreuz, weiteren Wehren aus Aschaffenburg, Würzburg, Mittelhessen, dem Sauerland, Dresden, Halle und aus der Schweiz.

Funny setzt ihre Suche in der früheren Dekoramik-Fabrik fort, schlängelt sich behände vorbei an Steingutstapeln. Immer wieder zieht es die Schäferhündin links an die Hallenwand. Jürgen Schmerker und weitere Hundeführer beobachten Funny genau. Sie soll erst einmal "arbeiten". Dann gibt Herrchen ihr Unterstützung, lässt sie gezielt an einer Stelle suchen, schickt sie über Kartonstapel. Funny stellt sich mehrfach auf die Hinterläufe, die Nase weit in die Luft gereckt. Aus einer Güterlore ist ein Stück Arm zu sehen. Die Hündin rennt mehrfach um die Lore herum, bellt kurz. Doch ihre Trainer wollen es noch genauer wissen, eine klare Anzeige. Die folgt kurze Zeit später. Da gibt's für Funny als Belohnung eine kurze Spieleinheit mit der Beißwurst. Danach ist am schattigen Auto eine Pause angesagt, bevor die nächste Runde ansteht.

Derweil steht Joker in den Startlöchern. Das 50 Kilogramm schwere Kraftpaket legt los und das erste donnernde Anschlagen lässt nicht lange auf sich warten. Bei der Lore macht der Mischlingsrüde nicht lange herum, recht schnell hat er die richtige Witterung aufgenommen, stellt sich kurzerhand auf die Hinterbeine, schaut in den Metallwagon hinein. Treffer, er hat den Gesuchten gefunden.

Auf die Witterung kommt es an, genauer gesagt die Witterung der Hautpartikel. Diese nehmen Hunde mit ihrem feinen Geruchssinn, der eine Millionen Mal besser ist als der von Menschen, wahr. Personenspürhunde suchen einzelne Menschen mit Hilfe derer Duftmoleküle. Meist nehmen sie diese durch einen Gegenstand auf, der dieser Person gehört hat. Diese Suche ist laut Aaron Schnell, stellvertretender Kommandant der Trennfurter Wehr, in der Stadt von Vorteil. Die Aufgabe von Flächen- und Trümmersuchhunden ist dagegen eine andere: "Sie können recht schnell agieren, sofort mit der Suche los legen", sagt Staffelleiter Schnell. "Denn sie zeigen jede gefundene Person an." Das sei gerade bei der Trümmersuche hilfreich, da dann oft die persönlichen Gegenstände der Gesuchten verschüttet seien. Eine gezielte Personensuche werde so schwierig.

Auf freiem Gelände spielen Wind oder Luftstrom außerdem eine wesentliche Rolle, erklärt Aaron Schnell. Gegen den Wind sei besser als mit diesem zu arbeiten. Im Gelände verwenden die Trennfurter Wehrleute Seifenblasen, um die Windrichtung zu bestimmen. Doch es geht auch anders. Eine Teilnehmerin zeigt ihren Windprüfer: Das ist ein Gerät. das Puder durch Erhitzen vernebelt und bei Bedarf mit rotem Licht in dunklerer Umgebung sichtbar macht.

Die Hunde sind ganz unterschiedlich weit in ihrer Ausbildung. Während die schwarze Schäferhündin Emmi zielsicher über das Gelände der Erlenbacher Werft trabt und über Hindernisse bis hin zu einer der drei gesuchten Zielpersonen in einem altem Schiffsführerhaus springt. Darf Azubine Ninja, eine belgische Schäferhündin, einen sogenannten Witterungsspaziergang auf dem Trümmergelände absolvieren. Ohne Suchauftrag wird die Junghündin beim Finden einer Person bestätigt. Ein verlässlicher Profi ist längst Golden Retriever Leo, der sich akribisch einem Trümmerhaufen widmet und gleich drei Menschen ausfindig macht.

"Wichtig für die Arbeit mit Flächen- und Trümmersuchhunden ist immer der positive Abschluss", sagt Aaron Schnell. Denn der Spaß an der Arbeit sei für die Hunde wichtig, auch wenn es zum Ernstfall kommt. Um die Hunde motiviert zu halten, auch wenn die Suche scheitert, kennt Schnell einen Trick: "Finden wir im Einsatz keine Person, verstecken wir extra jemanden." Jennifer Lässig

Jennifer Lässig

Zahlen und Fakten: Die Rettungshunde-Staffel Zehn bis zwölf Einsätze hat die Rettungshunde-Facheinheit der Trennfurter Freiwilligen Feuerwehr im Jahr. Dabei geht es meist um Personensuchen in der Fläche. Trümmersuchen gab es noch nicht. Doch das Training der Trümmersuche ist laut Staffelleiter Aaron Schnell sehr wichtig, da sich die Vierbeiner dabei mehr anstrengen müssen. Zweimal pro Woche treffen sich die sieben ausgebildeten Trennfurter Mensch-Hunde-Teams zum Training. Weitere sechs Hunde sind derzeit in Ausbildung. Alle zwei Jahre müssen sie die Prüfungen zur Flächen- und Trümmersuche erneut ablegen. Prüflinge müssen unter anderem eine drei Hektar große Freifläche mit bis zu fünf Opfern in 20 Minuten absuchen. Bevor Hunde zur Prüfung als Flächen- oder Trümmerhund zugelassen sind, müssen Halter mit ihnen eine Begleithundeprüfung und eine weitere Vorprüfung ablegen, erklärt die Trennfurter Hundeausbilderin Alexandra Schnell. Um bei der Trennfurter Facheinheit mitmachen zu können, müssen zudem Halter die Grundausbildung der Feuerwehr ablegen und aktiven Dienst leisten. Einmal im Jahr steht das viertägige Trainingscamp bei den Trennfurter an. Dazu laden sie weitere Teams aus ganz Deutschland und heuer auch aus der Schweiz ein. Sie trainieren auf dem eigenen Trümmergelände und von Firmen zur Verfügung gestellten Arealen in der Umgebung. Weitere Rettungshundestaffeln gibt es in der Region bei der Hobbacher Wehr und beim Bayerischen Roten Kreuz in Aschaffenburg. jel