Treffpunkt Mainpier wird fester Pavillon

Gastronomie: Großer bürokratischer Aufwand in Miltenberg bewältigt - Betrieb nur in der Sommersaison

Miltenberg 19.04.2023 - 18:45 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Beschlossen: Der Verkaufswagen »Mainpier« auf der Miltenberger Mainpromenade wird durch einen festen Kiosk ersetzt. Foto: Anja Keilbach

Pläne, das Provisorium abzulösen gibt es schon lange, am Montag hat der Bauausschuss der Stadt Miltenberg in der Sitzung am Montag die Genehmigung dafür erteilt. Der Pavillon in Containerbauweise wird laut Bauantrag des Betreibers mit Holzlamellen verkleidet.

Das Vorhaben, der Außengastronomie auf der Promenade eine feste Bleibe zu geben, hatte beträchtlichen bürokratischen Aufwand ausgelöst. Nach einer Forderung des Landratsamtes musste die Stadt dafür den Flächennutzungsplan ändern und auch einen Bebauungsplan aufstellen.

In dem im März vergangenen Jahres begonnenen Verfahren waren 20 Träger öffentlicher Belange - von der Regierung von Unterfranken, über die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung und das Denkmalamt bis zum Amt für Digitalisierung - zu Stellungnahmen aufgefordert worden. Die haben inzwischen ohne gravierende Einwände grünes Licht für den Kiosk und einen Toilettencontainer sowie für die zugehörigen Freiflächen gegeben. Erlaubt wird allerdings nur ein Saisonbetrieb in den »Zeiten mit statistisch niedriger Eintrittswahrscheinlichkeit von Hochwasser«, also vom 1. April bis zum 31. Oktober.

Das Bebauungsplanverfahren ist noch nicht abgeschlossen, den Anfang März eingereichten Bauantrag hat der Ausschuss am Montag aber bereits vorab gebilligt.

GEORG KÜMMEL

Hintergrund Der Bauausschuss des Miltenberger Stadtrats hatte in der Sitzung am Montagabend noch diese Themen. Spielplatz: In seinen hartnäckigen Bemühungen, die Mainanlagen zu beleben, hat Werner Heimberger (FW) diesmal seinen Erfolg erzielt. Der Bauausschuss folgte seinem Antrag und beschloss die Erweiterung des Spielplatzes einstimmig. »Wir haben in den vergangenen Jahren Spielplätze gebaut und aufgewertet, aber ausgerechnet die zentrale Anlage für die Kernstadt und auch für Besucher haben wir vernachlässigt«, begründete Heimberger seinen Antrag. Der FW-Stadtrat hatte konkrete Vorschläge, welche Spielgeräte auf der zum Main hin vergrößerten Fläche aufgestellt werden. Auch die Kosten von 20.000 Euro stehen im Haushalt bereit. Heimbergers Idee könnte damit schnell umgesetzt werden. Der bestehende Zaun soll entfernt werden; die Mehrheit der Stadträte war für einen freien Zugang. Radwege: Mit dem Umbau der Einfahrt von der B 469 nach Breitendiel will die Stadt Miltenberg auch die Radwegführung vorbei am Autohaus Jessel verbessern. Alexander Henn vom Bauamt stellte die Planung vor, die die bestehende Eng- und Gefahrenstelle beseitigt. Die Kostenschätzung liegt bei 320.000 Euro; die Stadt kann jedoch auf eine Förderung in Höhe von bis zu 225.000 Euro hoffen. Den Umbau der Kreuzung mit Errichtung einer Ampel hatte das Bauamt bereits für 2022 vorgesehen, aber verschoben. Mit der Ampel bekommen Fußgänger eine sichere Querungsmöglichkeit der Bundesstraße. Zur Anbindung an den Radweg gegenüber baut die Stadt dort eine Rampe. Straßenbeleuchtung: Dank Förderung aus der Nationalen Klimaschutzinitiative kann die Stadt weitere Straßenlampen auf energiesparende LED-Beleuchtung umrüsten. Insgesamt werden 284 Leuchten umgerüstet, danach brennen in 75 Prozent der städtischen Lampen mit LED. Die jährliche Stromeinsparung durch die aktuelle Maßnahme liegt bei 115.000 Kilowattstunden. Flüchtlingsunterkunft: Offenkundig gibt es jetzt auch in der Kreisstadt Vorbereitungen zur Schaffung einer größeren, vorübergehenden Unterkunft für Flüchtlinge. Das geht aus einer Bauanfrage für das Gewerbegebiet »Im Bruch« in Miltenberg-West hervor, in der die Nutzungsänderung einer Doppelgarage als Aufenthaltsraum und Sanitärgebereich beantragt wird. Der Bauausschuss billigte eine befristete Änderung.