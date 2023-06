Treffen der Generationen beim Festival am Rosshof

Drei Tage Musik

Großheubach 05.06.2023 - 13:20 Uhr 2 Min.

Rock am Rosshof: Die Band TZone sorgt am Samstag für Stimmung. Guthofs-Festival 2023: Hier DJ MAC bei seinem Auftritt am Freitag.

Der Gutshof, seine schöne Natur in der Umgebung und die eindrucksvollen Sonnenuntergänge an den Abenden sorgten im Gesamten für eine wunderbare Atmosphäre und die ideale Kulisse. Das Festival fand heuer zum dritten Mal statt, hinter der Veranstaltung steht die Main-Erlebnis-Event GbR mit Fabian Loos, Frank Thoma und Uli Kremer als Hauptverantwortliche. Loos erklärte, dass mit den unterschiedlichen Programmpunkten auch verschiedene Zielgruppen bedient werden sollen. Dies ist den Organisatoren zweifelsohne gut gelungen.

Am Freitag gehörte die Bühne DJ MAC, der nicht nur ein feines Gespür für die passenden Soundtracks zum Festivalabend hatte, sondern dessen Trackauswahl auch noch mit toller Lightshow und Effekten untermalt wurde. Zusammen mit den gut gelaunten Besuchern ein großartiger Start in das Wochenende. TZone am Samstag sorgten für Partystimmung und hatten die Anwesenden schnell auf ihrer Seite, schafften es, viele Menschen zum Mitfeiern zu bewegen. An Songs hatten sie eine breite Palette dabei, unter anderem Lieder mit englischen und deutschen Texten und aus mehreren Jahrzehnten Musikgeschichte. Gespielt wurden beispielsweise »Westerland« (Die Ärzte), »Teenage Dirtbag« (Wheatus) und viele mehr.

Familienfreundlich

Der Sonntag stand dann ganz im Zeichen der Familien und startete bereits am Vormittag. Großheubachs Bürgermeister Gernot Winter, der an allen drei Tag anwesend war und somit das Event unterstützte, hielt am Sonntag auch eine Ansprache, mit anwesend waren auch Weinprinzessinnen aus der Region. Die Fränkischen Rebläuse sorgten dann am dritten Festivaltag für den musikalischen Rahmen. Am Sonntag waren zudem zwei Großheubacher Karnevalsgruppen an der Gestaltung und am Angebot mit involviert: Die Freaky Friends betreuten die Kids-Area, die Spielmöglichkeiten für die kleinen Festival-Besucher bereitstellte. Auch die Jugend der Freiwilligen Feuerwehr beteiligte sich. Die Crazy Girls, ebenfalls von den Veranstaltungen der »fünften Jahreszeit« bei den Hebbocher Böhner bekannt, kümmerten sich um die Bewirtung mit Kaffee und Kuchen. Auch an den übrigen Tagen rundete eine gute Auswahl an Speisen und Getränken das Angebot ab. Kleinigkeiten und Besonderheiten wie eine »Chill-Area« mit ihren Liegestühlen sorgte im Rahmen des Festivals für zusätzliches Flair.

Loos zog am Montag auf Nachfrage unseres Medienhauses im Namen des Veranstalter-Teams positives Fazit des Wochenendes: »Am ersten Tag, dem DJ-Abend, waren es noch nicht ganz so viele Gäste, aber diejenigen, die da waren, hatten viel Spaß und es war eine gute Stimmung. Der Samstag war hervorragend besucht und es hat viele tolle Rückmeldungen, sowohl in Bezug auf die Veranstaltung selbst als auch die Band gegeben. Auch der Kinder- und Familientag am Sonntag wurde sehr gut angenommen.«

