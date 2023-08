Amorbacher Zehntscheuer: Traurige Wahrheiten und allzeit das richtige Timing

Start am 23. September

Amorbach 20.08.2023 - 18:17 Uhr 2 Min.

Marco Tschirpke bietet seinen Zuschauern am 30. September ein intellektuelles Vergnügen, wenn er die Bretter der Kleinkunstbühne Zehntscheuer in Amorbach betritt. Der Gewinner des deutschen Kleinkunstpreises 2018 gehört zu den gewieftesten Pianisten seiner Branche. In »Empirisch belegte Bro?tchen« serviert der Komiker Lyrik, gespickt mit Verweisen auf Kunst und Geschichte.

Was passiert, wenn durch den Anstieg des Meeresspiegels 17 Millionen Klimaflu?chtlinge mit ihren Wohnwagen auf der linken Spur nach Deutschland rollen? Diese Frage will der niederländische Kabarettist Patrick Nederkoorn, Gewinner des »Obernburger Mühlsteins« 2022 am Freitag, 6. Oktober, in seinem Programm »Die orangene Gefahr - Die Holländer kommen« klären. Das Programm ist in Zusammenarbeit mit der »Springmaus« Bonn entstanden.

Eine Fahrt ins Blaue, versetzt mit grauen Strähnen unternimmt Birgit Su?ß am Samstag, 14. Oktober mit ihrem Publikum. In ihrem Programm »Das Graue vom Himmel« buddelt sie sich bekannt wortreich durchs Leben.

Haltung in haltloser Welt

Severin Groebner, der am 21. Oktober nach Amorbach kommt, hat schon zahlreiche Kleinkunstpreise gewonnen. Die Besucher erwartet tiefschwarzer Humor, bissig und vordergründig, wenn Groebner in »U?berhaltung« u?ber die Haltlosigkeit der Welt und die Schwierigkeit, darin Haltung anzunehmen, berichtet.

»Fu?r mich soll`s rote Rosen hageln« fordert Franziska Wanninger. Am Samstag, 28. Oktober, präsentiert sie ihre launige Hommage an die Leichtigkeit des Seins in der Zehntscheuer. Sie schaut den Leuten aufs Maul und schafft es mit wenigen Charakterstrichen ganze Welten.

Fu?r Rock-, Soul-, Blues und Country-Fans, die mehrstimmige Gesangs- und Gitarren-Arrangements lieben und auf harmonische Westcoast-Music stehen, ist die Veranstaltung mit den Little River Eagles am Samstag, 4. November, ein Muss.

Mit Irish Folk beschallen Paddy goes to Holyhead die Bu?hnen in Deutschland und ganz Europa seit 30 Jahren. Am Samstag, 11. November ist die Band in Amorbach zu Gast. Viele ihrer Lieder wurden selbst komponiert, getextet und vertont und einige davon sind mittlerweile zu Klassikern geworden.

Am Samstag, 18. November, kommt Sven Garrecht mit »Wenn nicht jetzt, was sonst?« nach Amorbach. Garrechts Thema ist das richtige Timing, für das er ein ganz eigenes Rezept hat. Eigentlich ist immer up to date - höchstens ein paar Jahre zeitversetzt.

Bestens bekannt in der Zehntscheuer sind »Unplugged«. Am Samstag, 25. November bieten sie den Zuhörern Folk, Blues und Swing.

Und dann swingt es sich noch weihnachtlich beim Weihnachtskonzert mit den »Swinging Angels« am Samstag, 9. Dezember. Das Publikum wird laut Veranstalter einen Abend aus den 30er und 40er Jahren voller (vor)weihnachtlicher Stimmung erleben. Das Jahr 2024 startet am Samstag, 13. Januar, mit »So scho?n war`s noch selten«, einem kabarettistischen Jahresrückblick von Holger Paetz. Der Schwabinger Kunstpreistra?ger räsoniert u?ber Politisches und Alltägliches, defloriert Tabus und zerstückelt brisante Themen nachhaltig.

Einen Vorgeschmack auf das hochkarätige Programm des Jubila?umsjahres des Kulturkreises Zehntscheuer im Jahr 2024 erhalten die Zuschauer am Freitag, den 26. und Samstag, den 27. Januar, wenn Philipp Weber, der mehrfach preisgekrönte gebürtige Amorbacher Kabarettist, mit der Premiere seines neuen Programmes in die Kleinkunstbu?hne kommt.

bAlle Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr, Einlass jeweils ab 19 Uhr. Vorverkauft Informationszentrum bayerischer Odenwald, Schloßplatz 1, Amorbach, Tel. 09373/200574 oder https://www.zehntscheuer-amorbach.de

