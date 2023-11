Trauminsel im Indischen Ozean

Reisen: Vortragsshow von Udo Herrmann in Miltenberg zeigt Sri-Lanka-Impressionen aus drei Jahrzehnten

Miltenberg 05.11.2023 - 18:15 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Stelzenfischer auf Sri Lanka. Foto: Udo Herrmann

Am Mittwoch, 22. November, präsentiert Herrmann in der Aula der Realschule ab 19.30 Uhr spektakuläre Aufnahmen in Überblendung und Videosequenzen in einem kurzweiligen Live-Vortrag.

Der Inselstaat Sri Lanka ist mit seiner landschaftlichen Schönheit und dem reichen Kulturerbe , seinen herzlichen Menschen, paradiesischen Stränden und geheimen Plätzen in atemberaubender Natur ein beliebtes Urlaubsziel.

Die Bilder Herrmanns zeigen die Teeplantagen im Hochland, die sich scheinbar endlos über die Berghügel legen wie ein immergrüner Teppich, den Trubel der Märkte mit einer vielfältigen Auswahl und die besonderen Fangmethoden der einheimischen Fischer. Die Besucher erleben einen Streifzug durch den tropischen Regenwald, begegnen den letzten Ureinwohnern., und sind dabei beim Aufstieg zum Pilgerberg Sri Pada. Herrmann hat eine 90-minütigen Vortragsshow über seine Lieblingsinsel, das ehemalige Ceylon, zusammengestellt. Sein Sohn, Marc Herrmann hat besondere Momente auf der Insel mit einer Drohne aufgenommen. Einlass ist ab 19 Uhr.

kü