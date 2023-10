Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Traditionsgaststätten im Landkreis Miltenberg

Neue Gastronomie-Serie

Miltenberg 30.10.2023 - 13:22 Uhr < 1 Min.

Leckeres aus unseren Gaststätten. Niedertemperatur gegarte Lammhüfte - rosa gebraten - an Rosemarinsauce, Speckbohnenbündchen und Kartoffelpuffer und ein kühles Bier.

Unser Medienhaus stellt in einer neuen Serie Traditionsgaststätten aus dem Landkreis vor, die es seit vielen Jahren gibt und die schon gute und weniger gute Zeiten erlebt haben. Es ist klar, dass wir nicht alle Gasthäuser zwischen Kirchzell und Sulzbach, zwischen Wörth und Collenberg und zwischen Mömlingen und Miltenberg vorstellen können. Die Auswahl wird sich deshalb auf 20 bis 30 Gasthäuser beschränken. Wir versuchen, aus jeder Landkreisgemeinde, soweit vorhanden, stellvertretend eine Traditionsgaststätte vorzustellen.

Nach einer Umfrage des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) von Anfang des Jahres sind steigende Energiekosten für 89 Prozent der Unternehmen die größte Herausforderung, gefolgt von hohen Lebensmittel- und Personalkosten. 41,9 Prozent sehen der Zukunft mit Sorge entgegen, weil sie fürchten, in die Verlustzone zu rutschen. Wenn die Mehrwertsteuer für gastronomische Einrichtungen im Januar wieder von sieben auf 19 Prozent erhöht wird, könnte das weitere fatale Konsequenzen haben.

Ein Gaststätten-Test ist die Serie ausdrücklich nicht. Unser Mitarbeiter Martín Roos bewertet weder die Qualität der Küche noch die Freundlichkeit und Schnelligkeit des Servicepersonals. Stattdessen beschränkt er sich auf das Beschreiben. Er erzählt, was die Küche auf ihrer Speise- und Getränkekarte anbietet und ob es kulinarische Spezialitäten, vegetarische oder vegane Speisen gibt. Er berichtet über die Geschichte des Gasthauses, die Gäste und seine Besonderheiten. Und schließlich stellt er auch die Wirtsleute vor, so dass man am Ende einen guten Einblick über die Traditionsgasthäuser im Landkreis Miltenberg bekommt.

Erster Teil der Serien »Wirtshäuser mit Tradition« am Donnerstag, 9. November, mit dem Gasthof »Zur Krone« in Großheubach.

