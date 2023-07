Erbach bietet zehn Tage Volksfeststimmung und Südhessen-Messe

Ministerpräsident eröffnet Traditionsveranstaltung

Erbach 23.07.2023 - 18:33 Uhr 3 Min.

Auf die Eröffnung folgt der Umzug: Der Fanfarenzug Zell bildet die erste Fußgruppe, die vom Marktplatz zum Festgelände zieht. Fotos: Manfred Giebenhain Ministerpräsident Boris Rhein (links) versteht es, das Fass zum Sprudeln zu bringen. Bürgermeister Peter Traub (rechts) war bereits nach dem ersten Schlag mit dem Krug zur Stelle.

An Superlativen wird nicht gespart, was bereits bei der Eröffnungszeremonie am Samstag auf dem Marktplatz unter Beweis gestellt wurde. Prominenter Gast war, wie schon im vorausgegangenen Jahr, der hessische Ministerpräsident Boris Rhein.

Über 200 Jahre alte Tradition

Keine wirkliche Überraschung, denn das aus dem Eulbacher Markt hervorgegangene Volksfest nimmt für sich den Anspruch, das größte im südhessischen Raum zu sein. Untermauert wird dieser Anspruch mit der Südhessen-Messe, die aus zwei Messehallen und Freiflächen besteht, die rund ein Drittel des gesamten Marktgeländes einnehmen. Während das bunte Treiben auf dem Festplatz bereits in vollem Gange war, konzentrierten sich die Ausrichter, geladenen Gäste sowie ein Großteil der Bevölkerung auf das Geschehen auf dem Marktplatz. Die Einhaltung der Tradition ist zugleich Programm. Wie schon zum ersten Mal vor 219 Jahren kündeten vom Balkon des Schlosses die Hornbläser den Beginn der Eröffnungszeremonie an.

Diese Bilder zählen zu den beliebtesten im Jahresverlauf der Kreisstadt: ein restlos von Menschen gefüllter Marktplatz, der in Feierstimmung an den Beginn des Volksfests erinnert wird. Aufmerksam lauschten die Besucher bei hochsommerlichen Temperaturen den Worten von Ingo Stegmüller, der im Auftrag des Grafenhauses alljährlich aus den Geschichtsbüchern zitiert. Gelobt wird Graf Franz I. zu Erbach-Erbach, auf dessen Geheiß hin der Vorläufer des Wiesenmarkts, der Eulbacher Markt, begründet wurde. Man schrieb den 8. Juni 1802, als der Regent dem gräflichen Kanzleidirektor Dosch diesen Auftrag erteilte: »Auf Jacobi (...) möchte ich gerne einen Freymarkt, das ist ohne zu befehlendes Standgeld, hierher nebst allen zu Märkten gehörigen Lustbarkeiten und Anlagen bestimmen.« Bereits am 25. Juni desselben Jahres fand am Sommer- und Jagdsitz der erste Eulbacher Markt statt.

1824, ein Jahr nach dem Tod des letzten Regenten des Odenwalds, wurde der Markt nach Erbach verlegt. Damit werde im kommenden Jahr die 200. Wiederkehr des Erbacher Wiesenmarkts gefeiert, kündigte Bürgermeister Peter Traub ein Jubiläum an, das die Bedeutung dieses »identitätsstiftenden Volksfests« unterstreicht.

»Frohsinn der Bevölkerung«

Eberhard Graf zu Erbach-Erbach sprach von »einem Brückenschlag in alle gesellschaftlichen Schichten«, die dieses Fest wie kein anderes hervorbringe. »Erbacher leben in zwei Jahreszeiten«, so der Nachkomme des Marktbegründers, »in einer vor dem Wiesenmarkt und in einer danach«. Graf Franz I. wird nachgesagt, dass er, dies am Beispiel der Elfenbeinschnitzkunst, ebenso offen für wirtschaftliche Belebungen war wie für die Lebensfreude. In dem Dorf Eulbach gab es zu seiner Zeit keine Kirche. Einer Kirchweihe gleich sollte der Markt kommen, den er »für den Frohsinn der Bevölkerung« ins Leben rief. Daraus entwickelt habe sich ein unverwechselbares »Heimat-, Volks- und Familienfest«.

Auch Rhein zeigte sich beeindruckt von der Kombination aus »kultureller Bedeutung und wirtschaftlichem Nutzen«. Dem Landesherrn war es vorbehalten, die abschließenden Worte an die Bevölkerung zu richten, die mit dem offiziellen Startschuss endeten. Dieser erfolgt, so die Tradition, in Form von neun Böllerschüssen. Daraufhin setzte sich der Festumzug in Bewegung durch die Straßen der Innenstadt in Richtung Festplatz. Am Stadtrand angekommen, wurde der offizielle Rahmen mit dem Bieranstich auf der »Erbacher Wiesen-Alm« fortgesetzt. Rhein brachte mit dem ersten Hammerschlag den begehrten Gerstensaft zum Sprudeln. Traub zeichnete ein halbes Dutzend federführende Akteure, vom Marktmeister bis zum Vertreter des Schaustellergewerbes, mit der aktuellen Version des Keramik-Wiesenmarkttellers aus.

Neuer Werbeauftritt

Seit dem vergangenen Jahr, dies auch in Folge der pandemiebedingten Pause, wird der Wiesenmarkt von einem neuen Werbeauftritt begleitet. Eine Überarbeitung des Erkennungsmotivs, das den Odenwälder Bauern in Tracht darstellt, wurde als »Hungerhaken« verspottet, sein Gesichtsausdruck als gruselig bezeichnet. Darüber gelästert wurde auch auf der Rosenmontagssitzung des Carnevalvereins Ulk. Traub hat den Redner in der Bütt beim Wort genommen, der sich anstelle dessen als Modell angeboten haben soll. Gesagt, getan. Im Gesicht deutlich fülliger, dafür aber weniger auffällig kommt der neue Wiesenmarktbauer auf den Plakaten daher. Das Original heißt Heiko Lade, der vor dem Bieranstich in Versform die Geschichte zum Besten gab, die den 199. Erbacher Wiesenmarkt von allen anderen unterscheidet.

MANFRED GIEBENHAIN

Hintergrund: Pferderenntag fällt erneut aus Der Marktbetrieb dauert eine Woche und endet am kommenden Sonntag, 30. Juli. Geöffnet ist der Festplatz bis einschließlich Samstag von 11 bis 3 Uhr; am letzten Tag ist um 24 Uhr Schluss. Die Händlerstraßen schließen bereits um 22.30 Uhr. Die Messehallen der Südhessen-Messe können zwischen 13 bis 22 Uhr (am Sonntag von 11 bis 22 Uhr) besucht werden. Die Freiflächen der Messe sind ab 11 Uhr geöffnet. Wie schon im Vorjahr, findet am letzten Markttag das angekündigte Pferderennen nicht statt. Erneut waren beim Odenwälder Rennverein bis Nennungsschluss nicht genügend Meldungen eingegangen. ()