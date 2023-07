"Tour der Hoffnung": Olympiasiegerin spricht über das Biken für krebskranke Kinder

Interview mit Petra Behle

Klingenberg a.Main 20.07.2023 - 10:43 Uhr 4 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die ehemalige Biathletin Petra Behle. Rund 160 Radler sammeln heuer zum 40. Mal Spendengelder für krebskranke Kinder ein.

Frau Behle, können Sie kurz erläutern, wer sich an Ihrer Tour beteiligt und inwieweit, nachdem Sie ja für krebskranke Kinder radeln, auch die junge Generation mitmacht?

Also, ganz junge Menschen radeln bei uns nicht mit, aus versicherungstechnischen Gründen muss man mindestens 18 Jahre alt sein. Im Fahrerfeld sind allerdings Erwachsene wirklich jeder Altersklasse. Gustav Adolf »Täve« Schur, eine Radsportlegende aus Ostdeutschland, fuhr noch mit, als er über 80 war. Aber natürlich wollen wir auch junge Menschen einbinden. Wir finden es zum Beispiel schön, wenn Kindergärten an den Stopp-Orten unser Tour-Lied mitsingen.

Ihre Tour ist, sieht man sich Bilder an, sehr lustvoll und attraktiv. Gleichzeitig konfrontieren Sie die Menschen mit einem Problem, das beklemmt: Nämlich dem, dass schon Kinder Krebs haben können. Wie schaffen Sie diesen Spagat?

Wenn wir auf den Marktplätzen sind, wird tatsächlich getanzt und gesungen. Unser Ziel ist es, möglichst viele Spenden zu sammeln, und das können wir unmöglich mit traurigen Gesichtern schaffen. Wir wollen laut sein. Wir wollen auffallen. Wir wollen Freude verbreiten, denn nur so erreichen wir die Menschen.

Man spürt bei Ihren, dass Ihr Einsatz für die »Tour der Hoffnung« auch nach über 20 Jahren keine lästige Pflicht ist. Woher nehmen Sie jedes Jahr aufs Neue die Motivation, sich für diese Aktion einzusetzen?

Es stimmt, ich bin seit 2001 Schirmherrin. Inzwischen stecken mein Mann und ich aber auch massiv in der Organisation drin. Viele Leute, die unsere Tour sehen, können sich überhaupt nicht vorstellen, dass man so etwas rein ehrenamtlich organisieren kann. Ich selbst kam zu der Sache, weil ich als ehemalige Leistungssportlerin gefragt wurde, ob ich mitmachen möchte. Ich ließ mich darauf ein, und ich habe mich sofort mit der Gemeinschaft der »Tour der Hoffnung« identifizieren können. Was das Thema anbelangt, muss man sagen, dass man als Sportler ja eine sehr große Dankbarkeit für die eigene Gesundheit empfindet. Gesundheit ist das A und O für uns Sportler. Ich konnte mich also auch auch gut mit dem Thema identifizieren. Und das ist so bis heute.

Der Juli ist meteorologisch für Ihre Tour sicher ein sehr günstiger Monat. Hatten Sie denn schon mal so richtig Pech mit dem Wetter?

Daran, dass die gesamte Tour verregnet gewesen wäre, kann ich mich nicht erinnern. Einmal allerdings mussten wir während einer Tour in die Halle eines Stopp-Gebers flüchten, weil starker Regen auf uns niederging. Wir mussten die gesamte Etappe abbrechen, was wirklich schwierig war, denn wir sind ja immer schon am nächsten Stopp-Ort angekündigt. Unsere Räder sind damals schließlich verladen worden, und wir sind mit Bussen zum nächsten Stopp gefahren.

Wie ist es eigentlich zur Namensgebung gekommen? Hieß die Tour von Anfang an »Tour der Hoffnung«?

Ganz am Anfang, 1983, also vor meiner Zeit, hieß sie »Tour Peiper«. Der Name bezog sich auf die Kinderkrebsstation des Gießener Mediziners Fritz Lampert. Er wollte damals darauf aufmerksam machen, dass es für krebskranke Kinder dringend Geld braucht, und suchte deshalb Promis, die von Gießen nach Hamburg in die Redaktion des »Stern« radeln würden. Der Name »Tour der Hoffnung« existiert seit 1994.

In Klingenberg werden sich die Menschen vor Ort über Sinn und Zweck der »Tour der Hoffnung« informieren können. Sie werden sicherlich auch berichten, wohin die Spendeneinnahmen fließen. Wen und was unterstützen Sie?

Generell muss man sagen, dass wir das ganze Jahr über Spenden einsammeln. Am Ende unserer Tour wird immer die Gesamtsumme verkündet. Ein medizinisches Kuratorium, das aus fünf Onkologen und einer Orthopädin besteht, ist für die Zuteilung der Spendensumme verantwortlich. Die Bandbreite der Begünstigten ist riesig. Die Unterstützung der Kinderkrebsforschung wird bei uns allerdings groß geschrieben. Anträge von einzelnen Familien mit krebskranken Kindern nehmen wir nicht an, allerdings können Elternvereine Anträge stellen. Das Uniklinikum Würzburg wird schon lange von uns begünstigt.

Organisationen verzeichnen inzwischen vielerorts einen Rückgang an Spenden. Befürchten auch Sie in diesem Jahr krisenbedingt einen Einbruch?

Was die Krisen anbelangt: Auch bei uns kam es wegen Corona zu Neuerungen. Vor Corona waren wir vier Tage unterwegs, nun sind es nur noch drei. Mehr ist im Moment ehrenamtlich einfach nicht zu stemmen. Dennoch hatten wir letztes Jahr insgesamt eine enorme Spendensumme von über 2,7 Millionen Euro. Das war ungewöhnlich, hing allerdings mit einer großen Erbschaft in Höhe von 1,5 Millionen Euro zusammen. Eingeradelt hatten wir 1,2 Millionen. Wir haben viele langjährige Unterstützer. Auch gibt es Vereine, die das ganze Jahr über Veranstaltungen für uns machen. Und es gibt Menschen, die uns jeden Monat zehn Euro überweisen. Von daher sind wir guter Dinge, dass wir auch in diesem Jahr wieder eine Million Euro zusammenbekommen. Doch wir haben Abstand davon genommen, ständig höher, größer und weiter zu denken.

Karsten Koch hatte als Vorstandsvorsitzender Ihres Vereins »Tour der Hoffnung« in den letzten Wochen sicher eine ganze Menge zu tun. Ist denn inzwischen alles organisiert?

Wir sind im Augenblick noch in der Feinabstimmung. Insgesamt sind wir drei Leute, die die organisatorische Hauptlast tragen: Karsten Koch, mein Mann Mathias Rinn und ich. Hinzukommt unser sehr engagierter Social Media-Beauftragter Wolfgang Rinn. Uns zur Seite stehen ungefähr 35 Helfer. Ich selbst war in letzter Zeit damit beschäftigt, die Chronik zu unserem 40-jährigen Bestehen zu erstellen.

Pat Christ

Hintergrund: Stopps der Tour in der Region Die Radler der "Tour der Hoffnung" brechen am 29. Juli um 9 Uhr von Aschaffenburg auf. Um 9.25 Uhr treffen sie beim TV Großwallstadt ein. Für 10.30 Uhr ist ein halbstündiger Aufenthalt auf dem Winzerplatz in Klingenberg eingeplant. Um 11.30 Uhr wird die "Tour der Hoffnung" auf dem Gelände des Autohauses Brass in Großheubach vorgestellt. Um 14 Uhr treffen die Radler auf dem Wertheimer Marktplatz ein. Hier ist ein 45-minütiger Stopp geplant. Die Tour endet um 17 Uhr an der Uni-Kinderklinik in Würzburg. (pat)