Zwei Baustellen auf B 469 ab Juli

Auschuss für Energie, Bau und Verkehr in Kürze

Energiebericht: Der Energieverbrauch in den Liegenschaften des Landkreises Miltenberg ist im letzten Jahr gesunken. Das geht aus dem Energiebericht hervor, den der Klimaschutzmanager Sebastian Randig vorstellte. Über alle Liegenschaften hinweg blieb der Stromverbrauch etwa gleich. Dabei ist allerdings der Anteil von Solarenergie gestiegen. Im Landratsamt in Miltenberg machte diese einen Anteil von 21 Prozent aus. Am Hermann-Staudinger-Gymnasium in Erlenbach lag der Anteil bei 23 Prozent - und das obwohl die Anlage erst im April in Betrieb genommen wurde. Beim Thema Wärme gab es Einsparungen. Im Landratsamt etwa ist der Wärmeverbrauch gegenüber den Vorjahren gesunken. Grund dafür ist unter anderem, dass die Räume dort nur noch auf 19 statt 20 Grad geheizt wurden. Zudem stieg der Anteil an Wärme, die aus Holzpellets gewonnen wurde, im Vergleich zum Vorjahr deutlich. Randig wies darauf hin, dass die Zahlen keine Rückschlüsse auf langfristige Entwicklungen zulassen, da die Zahlen für die Jahre 2020 und 2021 aufgrund der Corona-Pandemie nicht aussagekräftig seien. Schulbau: Mit dem Bau der Turnhalle der Main-Limes-Realschule Obernburg soll noch im Mai begonnen werden. Auch bei der Sanierung der Sporthallen am Hermann-Staudinger-Gymnasium Erlenbach gibt es Fortschritte. Nachdem in den Osterferien die Konstruktionen, Bauteildicken und Materialien ermittelt wurden, gibt es nun einen Vorentwurf.

Mobilität:Der Arbeitskreis Fahrradfreundliche Kommunen hat bei einem Besuch im Kreis Miltenberg das Engagement für Fahrradfahrer gelobt. Der Landkreis hatte sich im April um eine Mitgliedschaft im Arbeitskreis beworben. Die angereiste Kommission fuhr durch den Landkreis und gab Hinweise auf Verbesserungen. Trotz des insgesamt positiven Bildes wiesen Vertreter des Arbeitskreises mehrfach darauf hin, dass weitere Maßnahmen notwendig sind, damit der Landkreis Mitglied der Arbeitsgruppe werden kann.

Klima:Der Kreis Miltenberg hat sich um den European Energie Award beworben. Das zuständige Team stellte den aktuellen Stand im Ausschuss vor. So sei der Landkreis auf einem guten Weg und habe schon viel erreicht. Etwa durch die Elektrobusse oder Aktionen »Schulradeln«, das mehr Schüler dazu bewegen soll, auf das Fahrrad zurückzugreifen.

Brücken:Viele Gemeinden sind interessiert an weiteren Mainbrücken. Im Rahmen des Remosi-Projekts von 2019 bis 2021 wurden Flussquerungen für Fußgänger und Radfahrer als wichtiges Thema für die Zukunft der Region aufgezeigt. Eine Arbeitsgemeinschaft der Kommunen hat dazu erste Schritte besprochen.