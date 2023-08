Wenn Kleinwallstadts Steine erzählen könnten

Schüler auf Spurensuche

Kleinwallstadt 21.08.2023 - 19:06 Uhr 3 Min.

Neugierige Nachwuchsforscher: Lucas Keller (links) und Dean Hanley. Am Alten Rathaus wird der frühere Ausscheller "Jul" nachgeahmt: Spurensucher erkunden mit Hilfe des neuen Kinderführers "Wenn Steine erzählen ..." die Geschichte Kleinwallstadt unter Leitung von Sabine und Jürgen Jung.

Auf jeder Seite der Broschüre kommt »Stonie« zu Wort, das von Ronja Jung gestaltete lächelnde Steingesicht, das stellvertretend für die vielen Steine die Geschichten erzählt. Über QR-Codes gibt es ergänzende Informationen wie Interviews mit Rittern, zum Weinbau, zum Templerhaus, mit dem Heimat- und Geschichtsverein, mit Pfarrer, Archivar und Bürgermeister.

Bei ihren Nachforschungen haben die Schüler herausgefunden, dass vor etwa 1000 Jahren die Gemeinde erstmals erwähnt wurde und der Ort bereits seit dem 12. Jahrhundert eine zentrale Rolle bis weit in den Spessart hinein hatte. Wichtige Zeitzeugen für die Ortschronik sind dabei die Steine, die beim Bau der historischen Bauwerke verwendet wurden.

Altes Schloss als Steinbruch

Die jungen Forscher begannen mit den Steinen des Alten Schlosses, das vor 800 Jahren errichtet wurde, und gingen der Frage nach, wo nach der Zerstörung die Steine geblieben sind. »Die Einwohner haben in der Vergangenheit viele Steine dort geholt und damit Häuser und sogar einen Teil der Kirche erbaut«, fanden sie heraus. Nicht zur ursprünglichen Kirche, denn die entstand als kleines Kirchlein bereits im 12. Jahrhundert. Aber als um 1755 die wichtige Erweiterung dieses Gebäudes anstand, wurden dabei nicht nur Steine vom Alten Schloss von dort verwendet, sondern sogar neue Steinbrüche am Plattenberg angelegt. Nur wenige Jahre später wurde das Alte Rathaus errichtet. Ob hierfür auch die vorhandenen Steine verwendet wurden, konnte nicht in Erfahrung gebracht werden.

Da etwa zur Zeit der Niederlegung der einstigen Burg Waleberg in der Mitte des 13. Jahrhunderts eines der ältesten Steinhäuser der Region, das Templerhaus, in der Ortsmitte errichtet wurde, sei davon auszugehen, dass hierzu ebenfalls Schlosssteine verwendet wurden. Die graue Farbe der Steine, mit denen die Zehntscheune errichtet wurde, lässt darauf schließen, dass auch hier die Mauersteine des Alten Schlosses zum Einsatz kamen. Mit am Plattenberg vorgefundenen Steinen wurden im 14. Jahrhundert auch die ersten der noch zum Teil erhaltenen Weinbergterrassen angelegt. Zur Blütezeit um das Jahr 1700 war Kleinwallstadt der zweitgrößte Weinort am Untermain mit Weinbergsmauern auf einer Länge von 40 Kilometern und etwa 12.000 Kubikmeter verbauter Steine.

Versetzt oder verschollen

Keine Ergebnisse konnten die Geschichtsforscher zur Entstehung der Ortsmauer mit einer vorgelagerten Zwingermauer mit einem Graben und mit Türmen und ihren Schießscharten machen, die mit drei befestigten Einlässen am Unteren, Mittleren und Oberen Tor den Ort umfasste. Weitere historische Steine waren die Wappensteine des Adels. Viele dieser Steine findet man nicht mehr am ursprünglichen Ort, sondern andernorts verbaut. Auch der Inschriftenstein des Alten Schlosses ist seit mehr als 100 Jahren verschwunden.

Von den zahlreichen Bildstöcken in der Flur ist der Scherenstein der bekannteste, der an ein Beziehungsdrama erinnern soll. Zwei Schwestern sollen aus Eifersucht mit Schere und Sichel aufeinander losgegangen und dabei zu Tode gekommen sein. Allerdings könnte die eingemeißelte Schere auch für den Namen des Stifters mit dem Namen Scheer oder Scherer hinweisen.

Weitere Spurensuchen gab es im Rahmen der diesjährigen Ferienspiele mit dem Heimat- und Geschichtsverein, wo eine Gruppe von 13 Kindern unter Leitung von Sabine und Jürgen Jung mit Hilfe des neuen Kinderführers die Geschichte Kleinwallstadts erkundete. Mit dabei waren stellvertretend für die AG Geschichtsforscher Dean Hanley und Lucas Keller und natürlich auch »Stonie«. An der ersten Station am Alten Schloss wurde die Zerstörung der mittelalterlichen Burg Waleberg gespielt. Danach mussten im Ort die verbauten Originalsteine mit eingravierten Jahreszahlen, die die Forschungsleiter auf Papierzettel geschrieben hatten, gesucht und gefunden werden. Zwischendurch wurde gerätselt, gemalt und Informationen über weiteres Geschichtliches erarbeitet.

Christel Ney

Hintergrund: AG Geschichtsforscher Die 16 Schüler der AG Geschichtsforscher der JAR-Schule in Kleinwallstadt haben im Schuljahr 2022/2023 mit einem Projekt zur Erkundung von Bau- und Bodendenkmälern im Rahmen eines Schulprogramms der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, "denkmal aktiv - Kulturerbe macht Schule", teilgenommen. Sie waren mit ihrer Lehrerin Sabine Jung unterwegs und haben steinerne Spuren der Geschichte gesucht. Was sie entdeckt haben, zeigen sie in einem beeindruckenden Kinderführer "Wenn Steine erzählen ? Auf Spurensuche mit Kindern zur Geschichte Kleinwallstadts". Dabei haben sie genau hingeschaut, Fragen gestellt, Interviews geführt, von vielen Standorten 360-Grad-Panoramen angefertigt und festgestellt, dass der Sandstein dabei eine besondere Rolle spielt. Die Geschichtsforscher der Klassen 5 bis 7 treffen sich jede Woche für zwei Stunden und sind unterwegs als Spurensucher in der Vergangenheit. Ein weiteres Projekt ist schon in Planung, dabei geht es um die Keltenzeit. Der Kinderführer ist erhältlich im Rathaus (Kasse, erster Stock) und im Sekretariat der Josef-Anton-Rohe-Schule.