Vegane Rezepte: So gelingt selbstgemachter Aufstrich aus Rote Beete und Meerrettich

Miltenberg 22.08.2023

Heute steht selbstgemachter Brotaufstrich aus Rote Beete und Meerrettich auf dem Plan. Vorsicht: Je mehr Meerrettich, desto schärfer wird der Aufstrich.

Rote-Beete-Meerrettich-Aufstrich

Zutaten:

200 g gekochte Rote Beete

20 bis 30 g Meerrettich roh

20 ml Rote-Beete-Saft

Saft einer halben Zitrone

20 ml Orangensaft

10 ml ApfelessigSaft

150 g Sonnenblumenkerne

50 ml Rapsöl

1 EL Zucker

1 TL Salz

Etwas Pfeffer und Paprikapulver

Anleitung:

Rote Beete etwa eine Stunde kochen, dann schälen und in kleine Stücke schneiden. Meerrettich ebenfalls schälen und in kleine Stücke schneiden. Restliche Zutaten zugeben und alles so lange pürieren, bis eine Creme entstanden ist. In Gläser füllen und im Kühlschrank aufbewahren. Der Aufstrich ist mehrere Tage haltbar. Das Beste: Er lässt sich gut in Gläsern einfrieren. Guten Appetit!

Nicole Hein