Aiwanger kommt wie angekündigt am Montag zur Miltenberger Michaelismesse

Keine Absage nach Kontroverse um antisemitische Flugschrift

Miltenberg 27.08.2023 - 13:13 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Hubert Aiwanger nach seinem ersten Auftritt nach Bekanntwerden von Vorwürfen um das antisemitisches Flugblatt.

Das teilte die FW-Kreisgeschäftsführerin im Kreis Miltenberg, Jessica Klug (27, Obernburg), am Sonntag auf Anfrage der Redaktion mit. Aiwanger hatte am Samstag den Besuch eines Volksfest-Umzugs in Augsburg abgesagt, nachdem der Vorwurf im Raum stand, ein vor über 30 Jahren erschienenes Flugblatt mit antisemitischen Darstellungen könne von ihm stammen. Am Samstagabend hatte sich dann Aiwangers Bruder Helmut als Verfasser der Schrift bekannt.

>>> IN UNSEREM BLOG zur Michaelismesse berichten wir am Montag live vom Auftritt von Markus Söder und Hubert Aiwanger.



Hubert Aiwanger, in der Regierungskoalition von CSU und FW Stellvertreter des bayerischen Ministerpräsidenten, hielt am Sonntag bei einer Feier des Rinderzuchtverbands Franken in Ansbach eine 30 Minuten dauernde Rede, ohne auf das Flugblatt einzugehen.

Laut Programm in Miltenberg will Aiwanger von 11 bis 12 Uhr am Handwerkerfrühschoppen teilnehmen und danach die zur Messe gehörende Ausstellung mit regionalem Handwerk, Handel und Industrie besichtigen. Die ihn begleitende Kultusstaatssekretärin Anna Stolz (40) aus Arnstein (Main-Spessart-Kreis) verwies zu dem Vorgang auf eine Anfrage der Redaktion auf die »glaubhafte« Versicherung Aiwangers, »nicht Urheber dieser widerlichen Hetzschrift zu sein«.

>>> LESEN SIE AUCH: Landtagswahlkampf im Ausnahmezustand, Drama oder Schmierenkomödie?



KOMMENTAR: Es bleiben viele Fragen offen

Es gibt (verzeihliche) Jugendsünden und (unentschuldbare) "Jugendtodsünden", sagt Politikwissenschaftler Heinrich Oberreuter. In die zweite Kategorie gehört das antisemitische Flugblatt, das vor 35 Jahren an jenem niederbayerischen Gymnasium kursierte, das die Brüder Hubert und Helmut Aiwanger besuchten. Auch 17-Jährige mussten wissen, dass das damit betriebene ekelhafte Spiel mit dem Holocaust schlichtweg inakzeptabel ist und den Verfasser von späteren hohen Ämtern ausschließt.



Bis jetzt kann man die Einlassung des heutigen bayerischen Vizeministerpräsidenten Hubert nicht widerlegen, dass nicht er, sondern sein Bruder Urheber des Pamphlets war. Unter gröblichster Missachtung der Unschuldsvermutung forderte SPD-Chefin Saskia Esken gleichwohl die Entlassung des Ministers. Auch wenn Hubert Aiwanger es nicht war, er war es doch irgendwie, meint die SPD-Chefin wenig verklausuliert. So sollte man auch im hektischen politischen Tagesgeschäft nicht miteinander umgehen. Auch solche Wortmeldungen vergiften das politische Klima im Lande.



Sofern nicht noch Tatsachen zutage gefördert werden, welche die Verwicklung von Hubert Aiwanger in die Urheberschaft des antisemitischen Flugblatts beweisen oder weiteres Fehlverhalten dieser Art belegen, hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) keinen Grund, seinen Stellvertreter und Ministerpräsidenten zu entlassen.



Auch wenn noch ein paar Fragezeichen bleiben: Warum hat Aiwanger nicht gleich alles auf den Tisch gelegt, als er zu den Vorwürfen befragt wurde? Ein wenig verwaschen klingt auch seine heutige Erklärung, er wisse nicht, ob er ein oder mehrere dieser Blätter doch weiter gegeben habe. Und warum hat er seinen Bruder nicht gestoppt? Die moralisch-politischen Anforderungen an einen 17-Jährigen dürfen freilich nicht überhöht werden. Der Politiker Aiwanger hat in den vergangenen Jahren freilich immer wieder Grund gegeben, ihn als Rechtspopulisten zu verdächtigen. Insofern ist es nachvollziehbar, dass jetzt genau hingesehen wird.



Was die Affäre für die bayerische Landtagswahl bedeutet, ist noch unabsehbar. Bleibt es beim Sachstand vom Sonntag, könnte die misslungene mediale Attacke Aiwangers Position als "Kultfigur" (so der Freie Wähler-Politiker Fabian Mehring) noch steigern - mit der Folge eines kleinen Aufschlags auf das Wahlergebnis seiner Partei.



Falls aber Unangenehmes ans Licht kommt und Aiwanger sogar noch der Lüge überführt werden sollte, ist er nicht zu halten. Die Affären-Geschichte lehrt, dass die Betroffenen ihre Lage erst durch falsches Verhalten im Nachhinein ausweglos machen. Dann würden im Freistaat die Karten völlig neu gemischt. Regierungschef Söder müsste womöglich von der festen Absicht, die "Bayern-Koalition" mit den Freien Wählern fortzuführen, Abstand nehmen. Das kann ihm gar nicht recht sein. Jetzt liegt der Ball in Söders Staatskanzlei.

STEFAN REIS / Ralf Müller/ mkl