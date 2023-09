Ein Tag, der mehr Aufmerksamkeit verdient hätte

EU-weiter Bio-Tag: Am Samstag, 23. September – Im Mainviereck beteiligt sich lediglich ein Weinbaubetrieb

19.09.2023 - 12:53 Uhr < 1 Min.

Weintrauben reifen in einem Weinberg.



Dazu gibt es auf der Online-Plattform oekolandbau.de sogar eigens eine Übersicht der teilnehmenden Unternehmen, landwirtschaftlichen Betriebe und Höfe. Für die Suche aufgerufen werden muss die Seite aber nicht zwingend: Im Mainviereck mit den angrenzenden Rändern in Baden-Württemberg und Hessen beteiligt sich an diesem Samstag ausschließlich Weinbau Stritzinger in Klingenberg (Kreis Miltenberg) von 17 bis 20 Uhr mit der Weinbergsführung »Traubenlese – die Geburtsstunde des Weines« inklusive Verkostung (Anmeldung bis einen Tag vor Veranstaltung notwendig: www.weinbau-stritzinger.de).

Entstanden war die Idee für einen EU-Bio-Tag nach einem Aktionsplan zum Fördern der ökologischen/biologischen Produktion. Das Datum 23. September wurde dabei bewusst gewählt: Es ist der Tag der Tag-Nacht-Gleiche und soll so das Gleichgewicht zwischen Landwirtschaft und Umwelt symbolisieren. Zudem sieht der Aktionsplan 23 Maßnahmen in drei Schwerpunktbereichen vor: das Fördern des Verbrauchs, den Ausbau der Produktion und das Stärken der Nachhaltigkeit im Sektor ökologischer/biologischer Anbau.

Klingt gut, viel Vertrauen in den Aktionsplan scheinen Institutioen jedoch nicht zu haben: Der Erzeugerverband Bioland startete Anfang September eine auf drei Jahre angelegte Kampagne, um Verbraucher über ökologischen Lebensstil und biologische Lebensmittel zu informieren. Von diesem Biland-Konzept waren die EU-Kommissare überzeugt: Sie fördern die Kampagne deshalb finanziell.

Stefan Reis