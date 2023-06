Zehn Jah­re nach der Über­nah­me von Reis Ro­botics in Obern­burg will der Augs­bur­ger Ro­bo­ter­her­s­tel­ler Ku­ka den Zu­kauf wie­der los wer­den. In­for­ma­tio­nen, dass ein Ver­kauf un­mit­tel­bar be­vor­steht, hat­ten sich im Lauf der Wo­che ver­dich­tet. Auf An­fra­ge un­se­res Me­di­en­hau­ses hat die Augs­bur­ger Kon­zern­zen­tra­le jetzt be­kannt ge­ge­ben, dass die Ver­kaufs­ver­trä­ge am Di­ens­tag un­ter­schrie­ben wur­den.