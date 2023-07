Arbeitsagentur Aschaffenburg: Auf Chefin folgt Chefin

12.07.2023 - 17:32 Uhr < 1 Min.

Mathilde Schulze-Middig, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit, verlässt Aschaffenburg Thekla Schlör wird zum 1.Oktober an die Spitze der Agentur für Arbeit Aschaffenburg rücken. Die Agentur für Arbeit in Aschaffenburg.

Die Pressestelle teilte jetzt mit, dass Mathilde Schulze-Middig die Agentur in Aschaffenburg aus persönlichen Gründen verlassen werde. "Sie wird künftig als Geschäftsführerin Interner Service der Agenturen für Arbeit im Verbund Ostwestfalen-Lippe und Meschede-Soest tätig sein", heißt es weiter. Schulze-Middig war rund fünf Jahre in Aschaffenburg. Zur Agentur gehören auch die Geschäftsstellen Landkreis Miltenberg und Alzenau sowie alle drei Jobcenter der Region.

Zum 1. Oktober 2023 soll Thekla Schlör auf den Posten aufrücken. Die Würzburgerin ist derzeit noch in der Zentrale der Bundesagentur für Arbeit als Bereichsleiterin Produktentwicklung Fachkräfte, Langzeitarbeitslose und Arbeitgeberservice beschäftigt. Zuvor war Schlör laut Mitteilung bereits viele Jahre als Vorsitzende der Geschäftsführung in verschiedenen Agenturen in Bayern und Baden-Württemberg tätig.

Kommissarische Leitung

In den Sommermonaten übernimmt Matthias Stanzel, Geschäftsführer Operativ die kommissarische Leitung der Agentur für Arbeit Aschaffenburg.

Mathilde Schulze-Middig war 2018 an den Untermain gekommen. Ihren beruflichen Werdegang in der Bundesagentur für Arbeit hatte sie 2002 als Berufsberaterin für Abiturienten in der Agentur für Arbeit Gießen begonnen. Seit 2008 war sie laut Mitteilung in unterschiedlichen Führungspositionen tätig.

