Protest gegen Magna-Aus in Dorfprozelten - 471 Jobs

Enttäuschung im Südspessart

Dorfprozelten 24.03.2023 - 09:44 Uhr 3 Min.

Rund 250 Menschen protestierten ab 9 Uhr vor dem Firmengebäude von Magna Mirrors in Dorfprozelten. Für den Erhalt des Standorts oder eine anderweitige Fortführung. Auch Jens Marco Scherf (Grüne), Landrat im Kreis Miltenberg, war einer der Redner am Mikrofon. Die Aktion, die auf Initiative der IG Metall basierte, stand unter dem Motto: ein "Scherbenhaufen".

Lesen Sie hier unseren Bericht: Magna Mirrors in Dorfprozelten: 471 Jobs in Gefahr.

Magna in Dorfprozelten am Freitagmorgen

Laut der Betriebsratsvorsitzenden Jutta Schwab erfuhr die Belegschaft am Montag im Rahmen einer monatlichen Routine-Sitzung von den Plänen des Unternehmens.

Neben der Bürgermeisterin Dorfprozeltens, Lisa Steger (CSU), zeigten sich auch die Bürgermeister der anderen Südspessartgemeinden Stadtprozelten, Collenberg Rainer Kroth (CSU), Andreas Freiburg (CSU), und Faulbach, Wolfgang Hörnig (SPD), am Freitag solidarisch mit den Beschäftigten bei Magna.

Viele der Magna-Mitarbeiter zeigten ich vor allem enttäuscht von der Entscheidung des Unternehmens. "Man kann doch so nicht mit uns umgehen", sagten sie. Ein Mitarbeiter berichtete gegenüber unserem Medienhaus, er arbeite nun seit rund 40 Jahren hier bei Magna in Dorfprozelten, einen neuen Arbeitsplatz werde er in seinem Alter wohl nicht mehr finden. Wer sich von der Belegschaft am Freitagmorgen vor dem Magna-Mirrors-Haupteingang zeigte, hatte dies außerhalb seiner Arbeitszeit getan.

Auf Anfrage unserer Redaktion am Donnerstag hatte der Spiegelhersteller Magna Mirrors mitgeteilt: "Die Geschäftsleitung des Magna Werkes in Dorfprozelten am Main informierte die Belegschaft, dass Angesichts der anhaltend negativen Geschäftsentwicklung und der Entwicklung des Marktes eine Fortführung des Standortes wirtschaftlich nicht mehr darstellbar ist. Trotz erheblicher finanzieller Investitionen und umgesetzter Kostensenkungsmaßnahmen in den letzten Jahren konnte die Wettbewerbsfähigkeit nicht aufrechterhalten werden. Es ist geplant das Werk Ende 2025 zu schließen. Von dieser Maßnahme sind 471 Mitarbeiter betroffen."

Magna Mirrors hat schon im Jahr 2020 Stellen in Dorfprozelten abgebaut. Damals hatte das Werk noch rund 640 Beschäftigte.

Magna hat ein weiteres Spiegel-Werk in Assamstadt bei Bad Mergentheim (Kreis Main-Tauber) Beide Betriebe sollen effizienter werden, hatte es noch im Sommer 2020 von Magna-Management geheißen.

Die Werke gehören zum Magna-Konzern, der auch einen Entwicklungsstandort in Sailauf (Kreis Aschaffenburg) unterhält. Dort gibt es auch ein Crash-Center, außerdem werden Assistenzsysteme entwickelt.

In Sailauf und Dorfprozelten hat das Unternehmen nach Angaben von Oktober 2022 zusammen fast 1150 Beschäftigte – womit Magna (noch) zu den 20 größten Arbeitgebern in der Region zählt.



Mit dem drohenden Wegfall von 471 Jobs in Dorfprozelten verlöre die Region Südspessart ein wichtiges wirtschaftliches Standbein. Größte Arbeitgeber entlang des Mains zwischen Miltenberg und Wertheim sind die Möbelwerke Rauch (Freudenberg, Kreis Main-Tauber) und der Maschinenbauer Kurtz Ersa in Kreuzwertheim/Hasloch (Kreis Main-Spessart), mit knapp über 1000 beziehungsweise knapp unter 1000 Beschäftigten. Ein Ende von Magna Mirrors in Dorfprozelten wird in jedem Fall für viele das Ende des wohnortnahen Arbeitens bedeuten.





Landrat: "Brutaler Schlag ins Gesicht der Beschäftigten"

Vor dem Magna Mirrors-Firmengebäude in Dorfprozelten am Freitagmorgen. Landrat Jens Marco Scherf ist einer der Redner.

Landrats Jens Marco Scherf sprach gegenüber unserem Medienhaus von einen "brutalen Schlag ins Gesicht der Beschäftigten und der Region". "Wir verlieren 500 wohnortenahe Arbeitsplätze" bedauerte er, zeigte sich aber wenig zuversichtlich, die Entscheidung noch beeinflussen zu können. Von der Geschlossenheit der Südspessart-Bürgermeister, die zusammen mit Scherf die Protestaktion der Beschäftigten unterstützten, werde sich der Großkonzern mit weit über 300 Standorten weltweit kaum beeindrucken lassen. Schon bei bei einem Firmenbesuch 2020 habe er den Eindruck gehabt, dass Magna in seinen Produktionsstandort Dorfprozelten nicht mehr wirklich investiere. Für Scherf ist die Hiobsbotschaft ein deutliches Zeichen, dass die Politik den komplexen Prozess der Digitalisierung und Dekarbonisierung der Industrie gemeinsam mit den Firmen gestalten muss. "Ich bin froh dass wir hier viele Firmen haben, die diese Herausforderung angehen", so der Landrat.



Magna in Dorfprozelten am Freitagmorgen

Hoffmann lädt Habeck ein

Alexander Hoffmann (CSU), Bundestagsabgeordneter des Wahlkreises, hatte bereits am Donnerstag einen

Brandbrief an Robert Habeck (Grüne) geschrieben. Er hatte darin den Bundeswirtschaftsminister eingeladen, "kurzfristig nach Dorfprozelten zu kommen, um gemeinsam vor Ort mit der Werksleitung, dem Betriebsrat und der Belegschaft auszuloten, wo die Politik helfen kann, um den Standort und die Arbeitsplätze zu

retten." Der Wirtschaftsstandort Deutschland verliere in vielen Branchen immer mehr an Attraktivität, so Hoffmann, für viele Unternehmen sei es wesentlich günstiger, die Produktionen ins Ausland zu verlagern,

unter anderem in die USA - in erster Linie wegen der wesentlich niedrigeren Energiepreise dort. Es gelte Maßnahmen zu ergreifen, um die Unternehmen hierzulande umgehend zu entlasten.

Hoffmann selbst war am Freitagmorgen nicht in Dorfprozelten, er ist auf einer Delegationsreise des Innenausschusses in Kanada. Sein Büroleiter vertrat ihn.

Ebenfalls nach Dorfprozelten für den Freitagmorgen gereist: Bernd Rützel (SPD), Wahlkreisabgeordneter im Bundestag, und Landtagsabgeordneter Berthold Rüth (CSU).

Dominik Pagio/André Breitenbach/Georg Kümmel/Manuela Klebing