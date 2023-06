Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Tollkühne Piloten legen sich mit viel Gefühl in die Walldürner Flugplatz-Kurven

Odenwald Klassik begeistert Motorsport-Fans

Walldürn 19.06.2023 - 14:31 Uhr < 1 Min.

Seitenwagen am Start: Sie sind bei den Zuschauern besonders beliebt, wenn sich die Schmiermaxe herauslegen und mit der Schulter fast über den Asphalt schleift.

Das Flugplatzrennen, das hier vom 16. bis 18. Juni über die Bühne ging, hat sich zu einer herausragenden Kult-Veranstaltung entwickelt. Mit 240 Fahrern aus acht verschiedenen Klassen fand sich auch dieses Jahr - sehr zur Freude von Cheforganisator Manfred John - ein stattliches Teilnehmerfeld im Madonnenländchen ein.

Schon am Donnerstagabend wurden Bauzäune aufgestellt, Strohballen verteilt und eine Lautsprecheranlage installiert. Am Freitag gab es Trainingseinheiten, bei denen jeder Fahrer die Möglichkeit hatte, sich einzufahren. Am Samstag fand das Zeittraining statt, nachmittags starteten die ersten Rennen.

Besonders beliebt bei den Zuschauern waren die Seitenwagen (Foto), wenn sich die Beifahrer - im Rennfahrer-Jargon etwas despektierlich »Schmiermaxe« genannt - waghalsig in die Kurven legten und mit ihren Schultern fast über den Asphalt schrammten. Die attraktivsten Klassen für die zahlreichen Fans am Streckenrand waren die Superbikes und die Twins. Mit von der Partie waren auch mehrere Mädchen und Jungs im Alter von 16 bis 17 Jahren, die in der Nachwuchsklasse fuhren.

Bis zum späten Sonntagnachmittag dauerten die Rennen an. Erst nach der Siegerehrung kehrte so langsam wieder Ruhe um das Flugplatzgelände ein, wo seit Montag wieder nur die Motoren der Sportflieger zu hören sind.