Gemeinde Sulzbach feiert "50 Jahre Markterhebung"

Titel Markt als besondere Anerkennung

Sulzbach 03.07.2023 - 14:49 Uhr 2 Min.

Angeregte Gespräche ergaben sich bei den einzelnen Fotos und Bildern Rainer Vorbeck bei seiner Festrede Etwa 500 Exponate standen Volker Zahn für die Ausstellung als Auswahl zur Verfügung

Er legte nach der Begrüßung der Ehrengäste zunächst eine Gedenkminute für alle Mandatsträger und Verwaltungsmitarbeiter ein, die zur erfolgreichen Entwicklung Sulzbachs beigetragen haben. Allen sei gemeinsam, dass sie den Anspruch, den Glauben und den Willen haben, für Sulzbach und ihre Bürger das Bestmögliche zu erreichen. »Die Menschen leben hier in einem liebenswerten Wohlfühlort. Sie leben gerne hier, das zeigt das stetige Wachstum an Einwohnern, die hohe Nachfrage an Wohnraum sowie an Kindergarten- und Schulbetreuungsplätzen.«

Einst Wohnort freier Germanen

Die Festrede hielt Rainer Vorberg, seit fast 40 Jahren im Gemeinderat, dort dienstältestes Mitglied. Er erinnerte daran, dass vor 50 Jahren ganz Sulzbach auf den Beinen war, um die vier erlebnisreichen Tage festlich zu begehen, laut damaligem Bürgermeister Franz Schüßler sollte kein Haus ohne Fahnenschmuck sein.

8000 Jahre habe Sulzbach gebraucht, um eine Marktgemeinde zu werden. Zur Römerzeit sei auf der anderen Seite ein Castell gewesen, wo die Bewohner unter der römischen Sklaverei litten, in Sulzbach hätten freie Germanen gelebt. Im Mittelalter habe Sulzbach eine Stadtmauer bekommen und wurde später Mainz zugeordnet. Im 18. Jahrhundert wurde die St. Anna Kirche von dem europaweit aktiven und zur damaligen Zeit berühmten Baumeister Emanuel Joseph von Herigoyen gebaut. Ab dem 19. Jahrhundert gab es bis vor etwa 40 Jahren in Soden ein Kinderkurheim.

Danach kam Vorberg auf einen größeren Wandel im Ortsgeschehen im 20. Jahrhundert zu sprechen. Früher sei Sulzbach ländlich geprägt gewesen. Dies änderte sich mit den Heimschneidern und den entstehenden Arbeitsplätzen. Seit der Markterhebung habe sich einiges verändert, vieles was damals war, gibt es nicht mehr: große Firmen wie Ibelo, die Bekleidungsfirmen Lang und Schüssler, weitere kleine Unternehmen mit ihren vielen Arbeitsplätzen.

Strukturwandel gemeistert

Sulzbach hat sich geändert, die nachfolgenden Bürgermeister haben die Herausforderungen angenommen und den Strukturwandel gemeistert und Sulzbach durch Schaffung vieler Neubaugebiete und Einkaufsgelegenheiten zu einer Wohngemeinde, wo auch die Kultur nicht zu kurz komme, gemacht. Besonders für junge Familien mit geänderten Ansprüchen seien beste Voraussetzungen geschaffen und entscheidende Stellen im Ort mit jungen Leuten besetzt worden.

Ortsentwickler Rainer Tropp nannte in seiner Rede die baulichen Projekte, die demnächst in Sulzbach anstehen, bei der auch dem geänderten Mobilitätsverhalten Rechnung getragen werden müsse. Die Glückwünsche des Landrates überbrachte sein Stellvertreter Bernd Schötterl in gereimter Form. Der scheidende Landtagsabgeordnete Berthold Rüth erwähnte, dass Sulzbach eine prosperierende Gemeinde sei und er immer gerne dort vorbeigekommen sei.

Zwei Ehrungen wurden vorgenommen. Bassam Al-Manawi erhielt für sein Engagement im Sozialkreis die goldene Ehrennadel und Pfarrer Norbert Geiger die große Ehrennadel mit Urkunde. Für musikalische Unterhaltung sorgten die Bag Boys and Friends.

Fest im Rathaushof

In der Braunwarthsmühle gab es eine große Fotoausstellung, die Volker Zahn zusammengestellt hatte. Schwerpunkte waren dabei die Feierlichkeiten und der große Festzug anlässlich der 800-Jahr-Feier, die Aufführung des Theaterstückes »Unter den Säulen« sowie »Sulzbach in alten Ansichten«.

Auch die Bevölkerung wurde mit einbezogen. Im renovierten Rathaus zeigten beim Tag der offenen Tür Sulzbacher Bürger in einer Ausstellung, was sie mit 50 Jahre Markterhebung verbindet. Es gab bei dem Fest im Rathaushof den Krug Bier zum Preis wie vor 50 Jahren für 50 Cent (damals eine D-Mark). Und am Abend wurde im Bürgersaal der Braunwarthsmühle der digitalisierte, dreistündige Videomitschnitt des Theaterstücks und des Festumzugs gezeigt.

Hans-Jürgen Freichel

Hintergrund: Markterhebnung Bürgermeister Martin Stock erklärte den sperrigen Begriff Markterhebung. Die Begriffe Dorf, Gemeinde und Stadt seien bekannt, mit Markt verbinde man Wochenmarkt, Jahrmarkt oder Weihnachtsmarkt. Er erklärte, dass vor 50 Jahren mit der Markterhebung, einer nur selten verliehenen Ehrenbezeichnung, laut dem damaligem Bayerischen Innenminister Bruno Merk Ausdruck und Anerkennung der erfreulichen Entwicklung Sulzbachs gezollt werden sollte. Merk bezog sich auf die Leistungen der Gemeinde als wirtschaftlicher Mittelpunkt des Sulzbachtals mit verbesserter Infrastruktur und dem Zusammenschluss mit Dornau und Soden. Der Zusatz Markt vor dem Ortsnamen hat also nichts mit dem Recht zu tun, Märkte abzuhalten, sondern kenne die Bedeutung einer Kommune an, die auch auf die Umgebung ausstrahle. hjf