Timo Kohler singt stilvolle Cover und Eigenkompositionen in Erlenbach

Konzert

Erlenbach a.Main 10.09.2023 - 14:53 Uhr 1 Min.

Gitarrist und Sänger Timo Kohler und seine Mitmusiker begeisterten am Freitagabend im Erlenbacher Beavers sowohl mit eigenen Songs als auch mit Coverstücken ihre zahlreichen Gäste.

Kohler wurde 2022 beim Deutschen Rock- und Pop-Preis einerseits als Singer/Songwriter und darüber hinaus in der Sonderkategorie »Bester Folkrock-Song« ausgezeichnet. Dass er den Preis verdientermaßen gewann, stellte er bei seinem Konzert in Erlenbach unter Beweis. Neben Kohler, der Gitarre und Blues-Harp spielte, standen seine Kollegen Christian Schmidt (Gesang, Piano, Bass) und Jürgen Jung (unter anderem Gesang, Percussion und Tin-Whistle) auf der Bühne. Dazu gab es bei einigen Nummern noch Gastauftritte, welche die Band oder Kohler solo unterstützten.

Die Möglichkeiten, welche sich durch so viele Talente bei der Ausgestaltung von Songs ergeben, nutzten diese auch. Dies resultierte in einem sehr facettenreichen Konzerterlebnis. Ein sphärisches Intro leitete den Abend ein. Der erste Abschnitt des Abends atmete dann viel irisches Flair und stellte diesen Einfluss des Musikers in den Vordergrund. Eine großartige Mischung an Nummern, die perfekt zusammen passten, sorgte von Beginn an für gute Stimmung. Kohler legte viel Gefühl in die Stimme. Zurecht erntete da jede Darbietung enorm viel Applaus. Lebensgefühl und Spirit der »Grünen Insel« wurden in akustisch authentischer Form vermittelt.

Der zweite Konzertteil war nicht minder fantastisch: Während dabei natürlich ebenfalls folkiges Feeling aufkam, war der Gesamtrahmen sehr weit gefasst: Eigene Stücke wie »The Story of Foolish Tom« gingen Hand in Hand mit solchen anderer Künstler wie »Into the Great Wide Open« von Tom Petty and The Heartbreakers. Dass Kohlers eigene Kompositionen sich nahtlos in eine Reihe von anderen Klassikern einfügen spricht für die Güte seines Materials.

Seine Bandkollegen sorgten zusammen mit dem Sänger und Gitarrist für einen nuancierten Klangrahmen. Je nach Song immer wieder etwas anders in Erscheinung tretend, aber stets auf den Punkt, waren Saiten-, Tasten- und Percussioninstrumente sowie alle zum Einsatz kommenden Vocals harmonisch sehr ausgewogen und bestens austariert. Die Tatsache, dass auch seine Bandkollegen ihren Raum bekamen und mit ihren Darbietungen Glanzpunkte setzten, machte den Auftritt kurzweilig. Alles wirkte auf den Punkt, nichts überfrachtet.

Wenn es instrumentale Abschnitte gab, waren diese ebenso feinfühlig und mit Bedacht in die Arrangements eingebettet: Die Wirkung der Lieder stand im Vordergrund. Ein tolles Konzert eines Künstlers und seiner Bandkollegen, von denen bestimmt noch viel zu hören sein wird.

Marco Burgemeister