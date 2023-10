Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Timmy sucht einen erfahrenen Zweibeiner

Miltenberg 05.10.2023 - 12:19 Uhr < 1 Min.

Timmy sucht ein Zuhause. Foto: V. Kraft

»Ich heiße Timmy, bin ein Schäferhund-Mix, vier Jahre alt und 55 Zentimeter groß. Fremden Menschen gegenüber bin ich misstrauisch bis ängstlich. Wenn ich aber Vertrauen gefasst habe, bin ich sehr anhänglich und genieße die Streicheleinheiten meiner Bezugspersonen. Mit ihnen ist das tägliche Handling problemlos, wie Ohren kontrollieren, an der Leine laufen oder Auto fahren.

Mit Geduld Kontakte erlernen

Mit anderen Hunden vertrage ich mich in der Regel, auch wenn man mit anmerkt, dass mir Erfahrung fehlt. Besonders bei Erstkontakten neige ich aus Unsicherheit zur Selbstdarstellung, zeige aber im direkten Kontakt schnell deeskalierendes Verhalten. Sind mit Hunde vertraut und sympathisch, orientiere ich mich stark an ihnen. Katzen interessieren mich kaum und generell zeige ich kein ausgeprägtes Beutefangverhalten. Mit etwas Geduld ist die Gewöhnung an eine Samtpfote sicherlich möglich.

Am liebsten wäre mir ein ruhiger, souveräner, vor allem erfahrener Mensch, gerne mit Ersthund. Die könnten mir die Sicherheit geben, um unbeschwert und fröhlich durchs Leben gehen zu können.«

bInfos: https://www.tierheim-kleinheubach.de; Tierheim Miltenberg, Am Hundsrück 3, Kleinheubach, Tel. 09371 80234 (donnerstags bis sonntags je 14 bis 17 Uhr)

