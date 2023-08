Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Tiernummer »der besonderen Art«

Aschaffenburg 01.08.2023 - 19:05 Uhr < 1 Min.

Als kleiner Bub war er im Alter von acht Jahren im Juni des Jahres 1956 auf auf der Löherstraße mit seiner Mutter unterwegs, um während des Volksfestes eine Vorstellung des »Liliputaner-Zirkus« (so wurde kleinwüchsige Menschen damals abschätzig genannt) zu besuchen. Das war damals der Schlachthof, an dessen Stelle heute das Parkhaus steht.

Damals führte der Weg zum Volksfestplatz wie heute auch über diese Straße von der Innenstadt zum Main. Und dort liefen plötzlich Metzger, bewaffnet mit Beilen, aus dem Schlachthof und bildeten eine Kette quer über die Straße. Schnell erschallte der Ruf an die Passanten sich in Sicherheit zu bringen, drei Stiere seien entflohen.

Klein-Hans und seine Mutter flüchteten auf die Treppe zum Stiftsberg. Und da kam schon der erste »Ausbrecher« von der Mainbrücke Richtung Freihofplatz angeprescht. Mit Volldampf ging es auf die Metzgerkette zu und zwei, drei Kopfbewegungen des Tieres später, lagen ein paar Metzger auf der Straße. Das Hornvieh hatte die Sperre durchbrochen.

Am nächsten Tag berichtete das »Main-Echo«, dass ein Stier am Freihofplatz von der Polizei erschossen wurde. Die anderen wurden von Metzgern gefangen und wieder in den Schlachthof getrieben. Für sie ging dort die Sache dann auch nicht besser aus.

bDie Geschichte ist auch zu finden im Buch »Aschaffenburger Geheimnisse« des Medienhauses »Main-Echo« von Eva Maria Bast und Caroline Wadenka.

