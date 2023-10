Tiermalereien von Julia Belot in der Villa Schulz

Ausstellung: Schulz-Stiftung und der Galerie am Tor wollen Impulse zum korrekten Umgang mit Tieren geben

Amorbach 16.10.2023 - 13:26 Uhr 2 Min.

Julia Belot vor ihrem Ölbild im Format 170 x 65 cm aus dem Jahr 2019 mit dem Titel "Araber".

In Kooperation mit der Miltenberger Galerie am Tor und der Galeristin Cornelia König-Becker zeigt die Ausstellung, die noch bis 26. November an den Samstagen und Sonntagen von 13 bis 17 Uhr zu sehen ist, 32 Ölbilder der Künstlerin Julia Belot aus den Jahren 2008 bis 2022. Diese bieten einen Anstoß, sich mit den gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Fragen rund um den Umgang mit Tieren zu beschäftigen.

Jenseits des Fotorealismus

Belot hat einen individuellen Stil gefunden, um sich mit sicherem Blick für Komposition und mit viel Fantasie jenseits eines abbildenden Fotorealismus den Menschen, Tieren und Pflanzen zu nähern. Dass sie in St. Petersburg ein Biologiestudium absolviert hat, bevor sie dort Kunst und ab 1997 Kommunikationsdesign in Wiesbaden studierte, trägt sicher entscheidend zu den Bildern bei, die aktuell auf zwei Stockwerken der Villa zu sehen sind.

Die Galeristin kennt die Künstlerin lange und sagte bei der Vernissage - eingerahmt vom Klavierspiel des Alexander Huhn: »Das mehrfach ausgezeichnete Werk der in Wiesbaden lebenden Malerin ist geprägt durch einen brillanten, sensiblen Naturalismus. Ihre Motivwelt ist hochgradig naturbeseelt und lichtdurchflutet. Mit zarter Besessenheit und positiver Entschlossenheit rückt sie der organischen Welt zu leibe und gibt dabei dem Schönen und Harmonischen Raum. Sie erfasst in ihren Werken Momente der totalen Gegenwart. Das ›Sich-Verlieren im Augenblick‹ steht für sie im Zentrum. Mit sicherem Gespür hält sie diese Ereignisse in ihren Bildern fest. Eine in der Dämmerung leuchtende Nachtkerze ist dabei in ihrer Aussage nicht weniger stark als ein strahlendes Kindergesicht.«

Fragen an Junge Besucher

Motiviert durch diesen Einstieg will die Stiftung in den kommenden sechs Wochen zusammen mit Cornelia König-Becker vor allem Kinder und Jugendliche an Fragen heranführen, die sich bei unserem Umgang mit Tieren stellen, wenn man mit offenen Augen und mit Verantwortungsgefühl durchs Leben geht. In mehreren - kostenlosen - Führungen durch die Ausstellung wird die Galeristin und Kunsthistorikerin Schulklassen vor den Bildern im Dialog mit den Schülern besprechen wie: Wie wollen wir mit Tieren leben? Wie stehen wir zur Massentierhaltung? In welchem Zusammenhang stehen Tiere und der Klimawandel?

Wenn Belot die ideale Künstlerin für diese Themen ist, dann ist die Galeristin die ideale Vermittlerin, schließlich zeichnen sich auch ihre Halbjahresausstellungen in Miltenberg seit Jahren dadurch aus, dass sie mit einem großen Kreis von Künstlern zentrale gesellschaftliche Fragen aus vielen Perspektiven künstlerisch ausloten. »Wasser«, »Licht«, »Animals«, »Transformation« als Auseinandersetzung mit der Pandemie und »Schönheit, Vielfalt, Mensch« waren solche Themen von Ausstellungen mit bis zu 40 Beteiligten.

bFührungen für Schulklassen: Joachim-und-Susanne-Schulz-Stiftung, Tel. 09373 2058406, veranstaltungen@js-schulz-stiftung.de

Hintergrund: Menschen und Tiere In der Ausstellung regen kontroverse Zitate zu Gesprächen über das Verhältnis "Mensch - Tier" an. Ein paar Beispiele, unkommentiert: Immanuel Kant, 1798: "Daß der Mensch in seiner Vorstellung das Ich haben kann, erhebt ihn unendlich über alle auf Erden lebenden Wesen. Dadurch ist er eine Person, das ist ein von Sachen, dergleichen die vernunfthlosen Tiere sind, mit denen man nach Belieben schalten und walten kann, durch Rang und Würde ganz unterschiedenes Wesen." Eugen Drewermann/Richard David Precht, 2007: "So steht es dem Menschen nicht gut zu Gesicht, den Wert anderen Lebens nach menschlichen Wichtigkeitskriterien zu bemessen ? Ob Tiere eine Seele oder Gefühle haben, kann nur fragen, wer über keine der beiden Eigenschaften verfügt." Helmut Kaplan, 1952: "Wir brauchen für den Umgang mit Tieren keine neue Moral. Wir müssen lediglich aufhören, Tiere willkürlich aus der vorhandenen Moral auszuschließen." Christine M. Korsgaard in "Tiere wie wir", 2021: "Wenn wir so handeln, als wären Tiere zu unserem Gebrauch in der Welt, dann hat unsere Rationalität versagt und mit ihr unsere Humanität." hlin