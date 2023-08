Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Thomas Zöller (FW) steht für "geerdete" Politik und nennt ein verblüffendes Vorbild

Porträt zur Landtagswahl - Stimm­kreis Miltenberg

Interessenvertreter des Landkreises und seiner Bewohner - das wäre für Thomas Zöller, FW-Direktkandidat, Schwerpunkt seiner Arbeit im München. Foto: Victoria Schwab

Ludwig Ritter nennt der Direktkandidat der Freien Wähler bei der Landtagswahl. Achtmal hatten die Bürgerinnen und Bürger des Kreises diesen zu ihrem Abgeordneten gewählt, 33 Jahre saß Ritter für die CSU im Landtag. »Der hatte immer ein offenes Ohr für alle Vereine und Verbände. Er hat mir einmal als jungem Vereinsvorstand sehr geholfen, dies hat mich geprägt und beeindruckt«, begründet Zöller seine Wahl.

Neuer Radweg bei Mönchbrg: Wir brauchen eine Verkehrswende vom konsequenten Ausbau der Fahrradwege bis hin zu Elektro- u. Wasserstoffahrzeugen. Der ÖPNV muss auch in kleinen Ortschaften rund um die Uhr nutzbar sein!

Sachwalter und Fürsprecher

Das ist auch schon ein Hinweis, wie Mönchbergs Bürgermeister im Fall seiner Wahl in München auftreten und arbeiten will: Vor allem als Sachwalter und Interessenvertreter des Landkreises Miltenberg und seiner Bewohner, als Anwalt der kleinen Leute. »Sich der Menschen und ihrer Probleme annehmen, Türen aufmachen in Behörden und Ministerien - das ist eine Rolle, die mir ganz gut gefallen würde«, sagt der 55-Jährige.

Naturparkschule Mönchberg: Für unsere Kinder muss die beste Bildung durch genügend Lehrerinnen und Lehrer gerade gut genug sein. Alltagskompetenz und digitale Bildung von der Grundschule bis zum Beruf bzw. Studium sollte in unserem dreigliedrigen Schulsystem vermittelt werden.

Dass Zöller sich so versteht hat einen biografischen Hintergrund. Nach der Schule hatte er eine Lehre als Industriemechaniker gemacht, später eine Weiterbildung zum Maschinenbautechniker. Mit diesem »Arbeiterhintergrund« hatte er als Bürgermeister kandidiert - mit dem Ziel Schule und Spessartbad im Dorf zu erhalten. Das ist beides gelungen, blieb aber finanziell ein Dauerkraftakt in den bisher 15 Amtsjahren Zöllers.

Mit der Landespolitik hat er in diesen Jahren immer mal wieder geliebäugelt, hatte nie die Berührungsängste anderer Freier Wähler, von denen manche auch heute noch ihre politische Aufgabe allein auf kommunaler Ebene sehen. Als ehemaliger stellvertretender Landesvorsitzender sieht er die inzwischen drei Legislaturperioden seiner Partei im bayerischen Landtag durchaus als Erfolgsgeschichte. Auch wenn das von Medien und der Öffentlichkeit oftmals nicht so wahrgenommen werde.

Mutterkuhbetrieb: Der Umgang mit dem Lebewesen Tier in der regionalen Landwirtschaft ist zu fördern und durch unser aller Einkauf zu unterstützen. In der Forstwirtschaft sollte weiterhin nur so viel Holz eingeschlagen werden, wie nachwächst.

Schicksal der kleinen Partner

»Wir haben Themen gesetzt wie die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. Die hat die CSU dann übernommen, abgeräumt und für sich verbucht«, erinnert er. Das sei aber in Koalitionen das Schicksal der kleinen Partner.

Zu seinem Landesvorsitzenden Hubert Aiwanger und vor allem zu dessen Bierzeltauftritten geht Zöller vorsichtig auf Distanz: »Er sagt Sätze, die ich nie in den Mund nehmen würde.« Zöller ist aber auch überzeugt, dass Aiwanger mit seinen derben Worten beispielsweise zum Heizungsgesetz ausspricht, was viele Bürger denken: »Wir renovieren gerade mein Elternhaus. Da weiß man, was solch unausgegorenen Schnellschüsse bedeuten.«

Ehrenamt Feuerwehr: Unsere Vereine und das Ehrenamt müssen von unnötiger Bürokratie geschützt werden, weiterhin brauchen wir eine bessere Anerkennungskultur für die Menschen, die Tag und Nacht für uns da sind!

Politik müsse geerdet sein, die Bedürfnisse und Sorgen der Menschen hören und ernst nehmen, sagt Zöller und ist überzeugt, wichtige Themen wie Klimawende, Bildung, Zuwanderung oder Sicherheit gut moderieren zu können: »Wir stehen vor großen Herausforderungen und Aufgaben, aber wir können das Notwendige nicht über die Köpfe der Menschen hinweg beschließen.«

Der Kandidat Zur Person Vorname Nachname: Thomas Zöller Partei: Freie Wähler (FW) Alter: 55 Heimatort: Mönchberg Familienstand / Kinder: verheiratet, zwei erwachsene Töchter Karriere Gelernter Beruf: Maschinenbautechniker Politisch aktiv seit: 2001 Wichtigste politische Stationen: o 2002 bis 2008 Marktgemeinderat in Mönchberg o seit 2008 Bürgermeister in Mönchberg o 2008 bis 2014 stellvertretender FW-Landesvorsitzender o seit 2014 Kreisrat, sechs Jahre stellvertretender Landrat Politische Erfolge: Erhalt des Spessartbades Mönchberg, Einführung der offenen Jugendarbeit, Sanierung Grundschule, Anstoß zur Gründung des Regionalen Energiewerks Politische Motivation Kernthemen für den Untermain: o die Energiewende gemeinsam mit den Bürgern meistern o Arbeitsplätze im Handwerk und in der Industrie erhalten, Berufsschulen sanieren o Klimaschutz und Erhalt der Natur, regionale Produktion und Direktvermarktung Kernthemen für Bayern: o Mittelstand entlasten, Handwerk stärken o beste Bildung; genügend Lehrende dank A13, digitale Bildung von der Grundschule bis zum Beruf o Freie Berufe erhalten (keine Online-Apotheke mixt einen Hustensaft) o Energiewende mit Sinn und Verstand Ziele für die Legislaturperiode: o Vereine, Verbände und Kommunen im deutschen und im europäischen Förderdschungel unterstützen o direkter Draht aus München in den Landkreis Miltenberg sein o kulturelle und sportliche Möglichkeiten im Landkreis erhalten, wobei mir besonders die Frei- und Hallenbäder am Herzen liegen Menschliches Politisches Vorbild: Ludwig Ritter Größter Traum: keine Kriege auf der Welt und ein gutes Miteinander hier in unserem Landkreis Miltenberg Interessen jenseits der Politik: meine Taubenzucht, die Musik und Sport