Theater, Theater: Aladin und der Sommernachtstraum in Obernburger Realschule

Drei Fragen an Johannes Hennrich: "Mut haben, jemand ganz anderes zu sein"

Der Konrektor der Main-Limes-Realschule (MLR) Obernburg ist als Schauspieler "vorbelastet": In den 1980er-Jahren glänzte Johannes Hennrich in den Hauptrollen in viel beachteten Aufführungen am JEG Elsenfeld, zum Beispiel in Peter Weiß' "Als dem Herrn Mockinpott das Leiden ausgetrieben wurde" und in Friedrich Dürrenmatts "Romulus der Große". In der MLR setzt er als Regisseur diese "Karriere" fort. Mit ihm sprach unser Mitarbeiter Heinz Linduschka, in den 1980er-Jahren Leiter des Grundkurses Dramatisches Gestalten, in dem Hennrich aktiv war.

Wie kam es zur Aufführung des Sommernachtstraums?

Schon 2019/20 wollten wir den Sommernachtstraum an der MLR inszenieren, was die Pandemie unmöglich machte. Im Vergleich zu den zeitgenössischen Komödien, die unsere Schüler zuletzt erfolgreich dargeboten haben, war der Sommernachtstraum eine echte Herausforderung. Im Original schien es mit Schülern nicht spielbar, also musste eine machbare Version her!

Was machte das Stück für Sie so besonders?

Die Story selbst gefiel den Schauspielerinnen und Schauspielern von Anfang an. Die zeitlose Komödie mit ihren Verwechslungen, den herrlichen Bildern im antiken Athen und in einem Zauberwald weckte bei den Jugendlichen große Spielfreude. Nicht zuletzt die Lust am Verkleiden, am Hineinschlüpfen in eine andere Rolle, am Anderssein, ist es ja, was den Darstellern so gut am Theaterspielen gefällt. Dazu bot der Sommernachtstraum reichlich Gelegenheit. Herzog und Herzogin, König und Königin des Waldes, Elben und Elfen und zahlreiche weitere Charaktere wollten gespielt werden.

Welche Rolle spielte dabei die Pädagogik?

Den Mut haben, jemand ganz anderes zu sein als man selbst ist, und das gerade in den pubertären Jahren der Selbstfindung, bietet Schülerinnen und Schülern die einzigartige Gelegenheit, sich auszuprobieren, neue Talente zu entdecken und das eigene Selbstbewusstsein zu stärken, indem man den Applaus erhält, den man sich teils hart erarbeitet hat. Als Pädagoge gehört für mich zur Wertschätzung aller Beteiligten, auch organisatorisch gut aufgestellt zu sein. Bühnenaufbau, Kulisse, Kostüme, Musik, Werbung oder Ticketreservierung - alles muss gut aufeinander abgestimmt sein, um auch im Schultheater ein erfolgreiches Gesamtergebnis zu erzielen, ein unterhaltsames Erlebnis für die Zuschauer. Wir hoffen, dass uns dies gelungen ist.