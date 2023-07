The Best Canadians sorgen für gute Stimmung

Überzeugender Auftritt beim Open Air im Kurpark in Soden

Sulzbach 09.07.2023 - 10:47 Uhr < 1 Min.

The Last Canadians überzeugen am Freitag beim Konzert im Kurpark Soden

Nach einer kurzen Eröffnungsrede von Sulzbachs Bürgermeister Martin Stock traten«die besten Kanadier« auf die Bühne. Die Musikgruppe, die seit über 30 Jahren im Rampenlicht steht, überzeugte sofort mit einer exzellenten Bühnenpräsenz. Bei einem Cover von »Stand by me« konnte das Publikum gar nicht anders, als zum Rhythmus zu tanzen und im Einklang zu klatschen. Da sich The Best Canadians auf kein Musikgenre beschränkt, war für jeden etwas dabei. ABBA, Amy Winehouse, AC/DC, die Sporties und und und - mitsingen war an diesem Abend nicht nur erwünscht, sondern quasi unvermeidbar.

