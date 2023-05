Testen, wie's nach dem Winter um eigene Fitness bestellt ist

Abnahme: Seit 1962 gibt es Sportabzeichen beim TVE

Elsenfeld 09.05.2023 - 18:05 Uhr < 1 Min.

Im Spessartstadion wurden die Leichtathletikdisziplinen abgenommen. Foto: Martin Roos

»Bewegungsmangel ist leider in der heutigen Zeit weit verbreitet«, sagt Elli Hübner, die Leiterin des Sportabzeichens. »Obwohl sportliche Betätigung in den vorigen beiden Jahren in freier Natur nach Corona wieder problemlos möglich ist und sogar empfohlen wird, hindern oft Bequemlichkeit oder auch gewisse Einschränkungen die Menschen an der Sportausübung.«

Landrat unter ersten Prüflingen

Beim TV Elsenfeld gibt es das Sportabzeichen seit über 60 Jahren: 1962 legten Hans Alexander und Alfred Leibmann, die auch Prüfer waren, den Grundstein zur Abnahme. Die ersten Sportler, die das Abzeichen beim TVE ablegten, waren Dieter Mütterlein und Landrat Karl Oberle. Als Prüfer kamen 1978 Gerd Kurth, 1980 Regina Zwosta, 2002 Theo Fuchsbauer, 2003 Albrecht Schmitt und Werner Braun, 2006 Elli Hübner sowie 2018 Joachim Freudl dazu.

Bis zu 127 Teilnehmer

2015 übernahm Elli Hübner die Leitung des Sportabzeichens von Gerd Kurth. Die Zahl der Abnahmen schwankt jährlich zwischen 30 und 127. Die nächste Abzeichenabnahme ist am Sonntag, 21. Mai, im Spessartstadion. Anmeldungen werden unter 06022 71647 angenommen. Bei Bedarf werden auch Sondertermine angeboten.

Das Deutsche Sportabzeichen wird in den Bereichen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Koordination und Schwimmfertigkeit abgenommen. Es darf nur von berechtigten Prüfern abgenommen werden. Es spricht vor allem Freizeitsportler an. Neben dem Deutschen Sportabzeichen in Bronze, Silber oder Gold kann je nach Leistung auch das Österreichische Turn- und Sportabzeichen und das Leichtathletik-Mehrkampfabzeichen abgelegt werden. Auch Polizei, Feuerwehr und Bundeswehr benötigen das Abzeichen.

bWeitere Informationen im Internet:https://www.tv-elsenfeld.de

