Tempo 30 wegen Lärmschutz in Leidersbach wieder aufgehoben

Gemeinderat in Kürze

Neubau Kita Brunnenfeld: Einstimmig beschlossen die Räte, die Gerüstbauarbeiten auf Basis einer Kostenberechnung vom vorigen Jahr in Höhe von rund 57.000 Euro beschränkt auszuschreiben. Die Erd- und Rohbauarbeiten für Bodenplatte und Stützmauer mit Kosten in Höhe von knapp einer Millionen Euro werden öffentlich ausgeschrieben. Die Submission ist für August geplant, der Baustart nach entsprechendem Gemeinderatsschluss im Oktober .

Gerätehaus Roßbach: Aus nicht öffentlicher Sitzung berichtete Bürgermeister Michael Schüßler, dass für den Anbau der Feuerwehr in Roßbach die Gerüstbau-, Zimmerer- sowie die Dachdecker- und Klempnerarbeiten vergeben worden sind.

Gastronomie Mehrzweckhalle: Der Betreiber der Pizzeria in der Leidersbacher Mehrzweckhalle hat seinen Pachtvertrag gekündigt. Das teilte Bürgermeister Schüßler mit.

Ortsdurchfahrt Roßbach: Wie Schüßler informierte, hätten Landratsamt und Staatliches Bauamt signalisiert, in die Planung des nächsten Abschnittes einzusteigen, wie es mit dem Kreisstraßenausbau weitergehen soll. Neben der Planung für den Neubau der Brücke am Trafohäuschen in den Jahren 2023/2024 werde das Landratsamt noch in diesem Jahr eine Planungsvereinbarung für den Abschnitt Marienplatz bis Einmündung Waldweg vorlegen.

Waldspielplatz gesperrt: Der Waldspielplatz in Ebersbach wurde aus Sicherheitsgründen gesperrt. Bei einer Kontrolle hatte sich gezeigt, dass die Trockenheit den dortigen Bäumen extrem zugesetzt hat.

Straßenbauarbeiten: Vollzug meldete der Bürgermeister für die Sudetenstraße und Frankenstraße, wo die Sanierungsmaßnahmen beendet sind und lediglich noch die Abnahme erfolgt. In der Volkersbrunner St. Rochus-Straße werden aktuell der Gehweg und die Oberfläche saniert. In Ebersbach haben die Vorarbeiten im Dornauer Weg begonnen; ab der nächsten Woche soll hier asphaltiert werden. Zudem wird aktuell in der Ringstraße in Roßbach unter Vollsperrung an Kanälen und Wasserleitungen gearbeitet.