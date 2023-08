Teilnehmer der Drei-Länder-Tour feiern am Etappenziel Obernburg

Verschnaufpause für 130 regenfeste Radler

Obernburg 04.08.2023 - 11:00 Uhr 1 Min.

130 Radsportbegeisterte der 3-Länder-Rad-Tour feierten am Donnerstag den Abschluss der ersten Etappe in der Obernburger Stadthalle. Beim E-Bike- und Pedelec-Training im Rahmen der Drei-Länder-Radtour gibt die Polizeiinspektion auf dem Verkehrsübungsplatz in Obernburg den Teilnehmern Tipps in Sachen Verkehrssicherheit mit auf den Weg.

Vorbereitet hatten die Radtour die Mitarbeiter der beteiligten Landratsämter. In Obernburg wurde die Abendveranstaltung vom StadtMarketing organisiert und aufgrund des unbeständigen Wetters vom Kirchplatz in die Stadthalle verlegt. Dort war für eine Stärkung der Radler gesorgt, musikalisch unterhielten Schmitti & Friends. Am Freitagfrüh ging es weiter auf die zweite Etappe von Obernburg nach Buchen.

Drei Landräte gaben Startsignal

Ins Leben gerufen hatte die Drei-Länder-Radtour 1999 Miltenbergs verstorbener Landrat Roland Schwing gemeinsam mit seinen damaligen Amtskollegen Horst Schnur (Odenwaldkreis) und Detlef Piepenburg (Neckar-Odenwald-Kreis). Mittlerweile ist es die 22 Tour. Landrat Scherf lobte die Organisation und dankte der Stadt Obernburg, der Tour-Leitung, der Polizei und dem Bayerischen Roten Kreuz für die Unterstützung.

Polizeioberkommissar Klaus Diehm, der mit Kollegen mitradelte, informierte, die Teilnehmer hätten die Etappe in einer Fahrzeit von fünfeinhalb Stunden absolviert. Durchschnittsgeschwindigkeit: 14,2 Kilometer.

Trainingsparcours für E-Biker

Über 90 Prozent der Teilnehmer waren mit E-Bikes oder Pedelecs unterwegs. Für sie hatte die Polizeiinspektion Obernburg am Verkehrsübungsplatz ein Training angeboten. Oberkommissar Manuel Schneider und Hauptkommissar Karl-Heinz Link übten mit den Teilnehmern in einem engen Slalomparcours das Zusammenspiel zwischen elektrischem Antrieb, dem Bremsen und dem Gleichgewicht. Beim Schneckenrennen mussten zwei Teilnehmer gleichzeitig eine Strecke befahren. Gewonnen hatte, wer am langsamsten gefahren ist.

Bei einer Geschicklichkeitsübung mussten Tennisbälle mit einer Hand aufgenommen, bei der Langsam-Fahrt auf der Spitze einer Pylone abgesetzt und bei der Rückfahrt wieder aufgenommen und in einen Eimer geworfen werden. Letzte Station war eine Übung, bei der kurz vor einem Hindernis eine Gefahrenbremsung simuliert wurde.

Hintergrund: Drei-Länder-Radweg Der Drei-Länder-Radweg, der auf 212 erlebnisreichen Kilometern durch den hessischen, bayerischen und badischen Odenwald führt, war im Jahre 1999 die Inspiration für die erste Drei-Länder-Radtour. Aufgesattelt wird seitdem immer im August. Die erste Etappe (82,5 Kilometer) führte am Donnerstag vom hessischen Mossauthal über das Lautertal, Reinheim, Großumstadt nach Obernburg. Die zweite Etappe (85 Kilometer) führte am Freitag von Obernburg über Mönchberg, Großheubach, Eichenbühl-Gugenberg, Höpfingen, Hardheim, Waldstetten, Walldürn nach Buchen wo die Abendveranstaltung in an der Stadthalle stattfand. Die dritte und letzte Etappe (75 Kilometer) führt an diesem Samstag von Buchen über Mudau, Strümpfelbrunn, Sensbachtal und Beerfelden nach Mossautal wo die Abschlussveranstaltung stattfindet. ro