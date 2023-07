Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Techno, E-Pop und Blaskapelle: Elsenfelder Beach Beats feiern Premiere

Von der Jugend für die Jugend

Elsenfeld 12.07.2023 - 14:52 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Beach Beats ist in Elsenfeld eine absolute Premiere: Was ist das Besondere am Event?

Wir wollten ausschließlich Jugendliche involvieren und repräsentieren. Jugendliche im Alter von 16 bis 17 Jahren fahren oft nach Aschaffenburg, um dort in die Clubs zu gehen. Die jüngeren Jugendliche haben nicht viele Möglichkeiten, abends wegzugehen. Daher bringen wir junge Bands und zwei Rapper aus Aschaffenburg in den Elsavapark. Auch der Schulchor vom Julius-Echter-Gymnasium und die Jugendkapelle des Musikverein Regina ist dabei. Hier wird allerdings nicht jedes Instrument von Jugendlichen abgedeckt, deshalb sind hier auch ein paar »mittelalte« Musiker am Start (lacht). Wir denken, wir haben eine bunte Musikauswahl zusammengestellt.

Das heißt, Sie haben sich vor allem am jugendlichen Geschmack, also an dem, was cool ist, orientiert?

Ja. Mit dem Mix aus Techno, E-Pop und einer Blaskapelle, die Arrangements moderner Hits vorspielt, sind wir recht breitaufgestellt.

Gab es spezielle Kriterien, nach denen Sie die Musiker ausgewählt haben?

Das ging querbeet. Nach einer Rundmail an Musikvereine, Schulen und einzelne Bands hofften wir auf eine hohe Nachfrage. Auch im Privatenhaben wir die Fühler ausgestreckt, in der Hoffnung, dass die jungen Bands auf die Veranstalter zukommen. Schließlich können die Musiker durch Beach Beats in der Umgebung bekannter werden.

Wie ist die Idee für das Konzept »von Jugendlichen für Jugendliche« entstanden?

Der Markt Elsenfeld hat 2022 eine Kinder- und Jugendumfrage veranstaltet, aus der unter anderem ein großes Interesse an Veranstaltungen für Jugendliche hervorging. Die Rückmeldungen veranlassten uns dazu, den Plan eines Jugendevents in die Tat umzusetzen.

Während der Corona-Pandemie waren derartige Feste undenkbar; die Jugendlichen mussten sich isoliert von Freunden in den eigenen vier Wänden beschäftigen. War dies einer der Beweggründe für die Organisation von Beach Beats?

Nicht im Speziellen. Allerdings ist Corona nicht spurlos an der Jugend vorbeigegangen. Gerade die jungen Generationen waren ganz besonders die Leidtragenden, wie ich als Mutter von zwei Kindern bestätigen kann.

Veranstaltungen wie diese bieten Jugendlichen die Möglichkeit, sich auszutauschen und Kontakte zu knüpfen. Die richtige Musik zaubert da schnell eine Wohlfühl-Atmosphäre. Mangelt es der Umgebung an solchen Veranstaltungen für Jugendliche?

Es gibt immer Luft nach oben. Der Hauptgrund für das limitierte Angebot sind meist die üblichen Bedenken: zu laute Musik, schlechtes Benehmen, übermäßiger Alkoholkonsum, Ausschreitungen allgemein. Die breite Masse verhält sich meist gesittet, weshalb eigentlich jeder Generation Unrecht getan wird mit diesen Anschuldigungen und somit auch mit Verboten.

Planen Sie ähnliche weitere Veranstaltungen?

Für Herbst 2023 ist bereits ein DJ-Event im Elsavamar geplant: Die »Bad-Disco«, die es schon vor 20 Jahren gab, wollen wir jetzt wieder aufleben lassen. Beach Beats sehen wir zudem als Auftakt für ein längerfristiges Jugendprogramm mit ähnlichen Veranstaltungen in der Umgebung.

Sabrina Ball

Hintergrund Beim Musikevent Beach Beats dürfen es sich die Besucher ab 16.30 Uhr auf der Sandbar im Elsenfelder Beachpark bequem machen: Der Unterstufenchor des Julius-Echter-Gymnasiums (JEG) wird zum Auftakt drei aktuelle Hits zum Besten geben und dabei von Sängerin Tuana Yilmaz (auch JEG) unterstützt. Neben der Jugendkapelle des Musikvereins Regina Rück-Schippach tritt die Elsenfelder Live-Band "The Straws" als Hauptact auf. Die Aschaffenburger Rapper Lores und Lokey bringen dann ab 22 Uhr noch einmal die "Beats in den Beach". Den Abschluss macht DJ Pinoy mit Hip-Hop- und RnB-Musik. (bsa)