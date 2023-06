»Es muss von Her­zen kom­men, was auf Her­zen wir­ken soll«, das war die Ma­xi­me der Or­ga­ni­sa­to­ren des Fes­ti­vals »Ver­träum­te An­ge­le­gen­heit«. Am Sams­tag ver­an­stal­te­ten DJ Pap­pen­hei­mer und sein Team das Frei­luft-Er­eig­nis an der Obern­bur­ger Main­an­la­ge zum drit­ten Mal. Die In­i­tia­to­ren wur­den ih­rem Leit­ge­dan­ken ge­recht, denn die Her­zen pul­sier­ten an die­sem Tag im Takt der sch­nel­len Tech­no-Mu­sik, die dort ge­spielt wur­de.