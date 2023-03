Tannöd - düster und brillant umgesetzt

KEG-Theaterkurs »Dramatisches Gestalten« in Amorbachs Zehntscheuer mit eindrucksvollem Spiel

Amorbach 30.03.2023 - 15:58 Uhr 2 Min.

Das Stück Tannöd behandelt einen Sechsfachmord - die ermordeten Personen waren in Rücklblenden zu sehen, trugen komplett weiße Kleidung. Alle weiteren Rollen wie Dorfbewohner wurden in schwarzer Gewandung gespielt. Mit seiner herausragenden Inszenierung des Stücks Tannöd - hier die Eröffnung - lieferte der Oberstufenkurs "Dramatisches Gestalten" des Amorbacher Karl-Ernst-Gymnasiums eine Theateraufführung auf höchstem Niveau.

Der Oberstufenkurs »Dramatisches Gestalten« des KEG besteht aus 23 Schülern der 11. und 12. Jahrgangsstufe, Regie führte Kursleiterin Nicole Billinger. Die Geschichte spielt auf einem Einödhof im tiefsten Bayern. Dort geschieht ein Sechsfachmord an den dort lebenden Menschen, der aufgeklärt werden soll.

Menschliche Abgründe

Redselige, aber auch der ermordeten Familie skeptisch gegenüberstehende Dorfbewohner, Stammtischgespräche und mehr fördern nach und nach verschiedene Sichtweisen, Verstrickungen und Beziehungsgeflechte ans Tageslicht. Mit der Zeit eröffnen sich immer mehr Abgründe und es wird zunehmend deutlich, dass die Familie Danner und das Personal, die den Hof betrieben, dort wohnten und arbeiteten, alles andere als ein idyllisches Familien- und Zusammenleben hatten.

Die Aufführung begann mit einer Schülergruppe auf der Bühne, in der Mitte eine zeitungslesende Person, die die Frage »Wie konnte das geschehen?« aufwirft. Schon zum Auftakt wurden die gekonnt eingesetzten Mittel deutlich. Während alle Dorfbewohner und noch lebenden Personen ganz in Schwarz gekleidet waren, erschienen die sechs ermordeten Menschen in weißen Gewändern. Die Getöteten traten auf der Zeitschiene wiederholt in als Rückblenden angelegten Szenen auf.

Intensive Darstellung

Die Ernsthaftigkeit und Intensität, mit der die Familie und Opfer gespielt wurden, sorgte mitunter für eine Stille im Publikum, in der man eine Stecknadel hätte fallen hören können. Die Darstellungen waren exakt auf den Punkt gebracht. Egal ob das tyrannische Familienoberhaupt des Hofes oder die darunter leidenden Personen: Bedrückende und schlimme Momente der (Familien-) Geschichte wurden in angemessener Dramaturgie präsentiert.

Die Schüler, die Dorfbewohner darstellten, standen dem in nichts nach, in der Erzählweise brodelte die Gerüchteküche in Bezug auf die ermordeten Figuren. Die Szenen spielten unter anderem solche in einer Schulklasse, im Wirtshaus und in einer Kirche. Dabei spielten die Schüler stets überzeugend, mit viel Sinn für die richtige Darstellung im passenden Moment. Neben Stühlen gab's nur ganz wenige Requisiten. Die Zeitung, ein Gebetsbuch, ein Staubwedel - alles andere wurde nur mittels schauspielerischer Leistung, Sprache, Körperhaltung, Gestik und Mimik realisiert, und zwar auf hohem Level. Alle Beteiligten setzten ihre Aufgaben mit Bravour um, brillierten in ihren Rollen.

Dramatische Lichteffekte

Das immer passende, niemals übertrieben, sondern ganz bewusst und damit umso effektiver eingesetzte Licht unterstrich nochmals die Dramatik bestimmter Momente und Ereignisse. Bis zum Schluss, zur Aufklärung der Morde, eine in allen Belangen kaum zu übertreffende Aufführung. Vor allem, dass sich der Kurs an einen Stoff jenseits von Komödien & Co. gewagt hat, der alles andere als leicht ist - sowohl vom Thema als auch in der Umsetzung - gebührt allen größter Respekt und Anerkennung für das Gebotene, das qualitativ besonders war.

Hintergrund Zweite Leseebene: Tannöd-Inszenierung des Amorbacher Karl-Ernst-Gymnasiums - Beteiligte, Proben, HintergrundDer Oberstufenkurs "Dramatisches Gestalten" des Amorbacher Karl-Ernst-Gymnasiums präsentierte in der Zehntscheuer sowohl am Mittwoch- als auch am Donnerstagabend jeweils eine Aufführung des Stücks Tannöd. Es waren folgende Personen beteiligt: Schauspieler/Schüler in verschiedenen Rollen: Leon Virkus, Emma Schäfer, Paulina Etzel, Mathilda Adler, Marie Kiel, Dominic Rüger, Fina Uehlein, Burak Uçkun, Anna-Maria Scharpegge, Maja Lenz, Hannah Probst, Louis Brand, Eva Geyer, Anna Stößel, Ronja Wörner, Luca Giersig, Jannik Czoczek, Leonard Wolz, Mareike Wener, Lisa Zeidler, Mirjam Ruppel, Marisa Ahrend und Luca Busch. Regie: Nicole Billinger (Kursleiterin)Ton & Licht: Dennis & Mike BauersachsFür das Stück, wie Kursleiterin Nicole Billinger unserem Medienhaus berichtete, wurde nach dem Selbst-Verfassen der 22 Szenen im Zeitraum von September bis Oktober 2022 seit November 2022 jede Woche eine Doppelstunde lang für die Eigenproduktion geprobt. Für die Verfeinerung der Szenen und weiteren Vorbereitungen sowie für intensives Proben verbrachte der Kurs zwei Tage auf Burg Rothenfels. "Ausgewählt habe ich das Stück auch, weil es als Roman von Andrea M. Schenkel hohen Bekanntheitsgrad erlangt hat und auf einer wahren Begebenheit beruht. Wir haben die Mosaik-Erzähltechnik beibehalten. Das Düstere und das sensible Thema des Stückes stellt zudem eine neue Herausforderung dar.", erklärt Billinger. Der von der Kursleiterin erwähnte Roman basiert wiederum auf einem Mordfall, der sich in den 1920er Jahren auf einem oberbayerischen Hof ereignete.Marco Burgemeister