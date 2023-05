Zwölf ausgewählte Real- und Mittelschüler: Wie sie ihr Talent nutzen und Verantwortung übernehmen

Teilnahme an Programm des Arbeitskreises Schule-Wirtschaft

Miltenberg 07.05.2023 - 11:47 Uhr 2 Min.

Die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen des Programms »Talent und Verantwortung« mit Landrat Jens Marco Scherf (links), den Mitgliedern des Arbeitskreises Schule-Wirtschaft und dem Team der Kursleitung. Foto: Winfried Zang

Auch in diesem Jahr kamen laut einer Mitteilung aus dem Landratsamt wieder zwölf junge Menschen aus dem Landkreis in den Genuss des Programms.

»Oft werden talentierte Schülerinnen und Schüler aus den Augen verloren«, stellte Dirk Elias vom Leitungsteam des Arbeitskreises bei der Abschlussveranstaltung im Sitzungssaal des Landratsamts fest. Hierher waren die Absolventen in Begleitung von Eltern, Großeltern, Lehrkräften und K Kursleitern gekommen, um ihre Urkunden entgegenzunehmen. Mit »Talent und Verantwortung« zeige man, wie Förderung in der Praxis aussieht, sagte Elias. Das Programm verbinde neue Erfahrungen und Spaß und fördere die persönliche Entwicklung.

Scherf: »Herzens-Projekt«

»Das Projekt liegt uns allen sehr am Herzen«, wird Landrat Jens Marco Scherf als Schirmherr in der Mitteilung der Kreisbehörde zitiert. »Wir wollen damit herausragend talentierte Schülerinnen und Schüler unterstützen.« Was nutze Talent, wenn man sich nicht engagiere und Verantwortung übernehme, so Scherf.

Harald Frankenberger und Kerstin Hoffmann vom Leitungsteam stellten die Ziele des Arbeitskreises vor - etwa den Austausch zwischen Schulen und Unternehmen zu intensivieren, aber auch die Entwicklung von Strategien für Schule und Wirtschaft, wie man die Anforderungen an die Bildung der Zukunft unterstützen kann. Laut Kerstin Hoffmann umfassen die Arbeitsbereiche des Arbeitskreises unter anderem die Förderung der qualifizierten Berufsorientierung, die Förderung weniger qualifizierter Schüler für den Arbeitsmarkt, die Kontaktvermittlung zwischen Schülern und Unternehmen sowie Betriebsbesichtigungen, Vorträge und Weiterbildungen.

Um in das Projekt »Talent und Verantwortung« zu kommen, brauche es einen Notenschnitt besser 2 im Zeugnis, kein Fach dürfe schlechter als »ausreichend« sein. Auch außerschulisches Engagement werde berücksichtigt.

Die Ausgewählten absolvierten im vergangenen Halbjahr mehrere Workshops. Den Anfang machte ein Teambuilding-Seminar im Schullandheim Hobbach, das Kursleiter Thomas Weigel als »schönes Gemeinschaftserlebnis« schilderte. Es folgten ein Golf-Schnupperkurs auf dem Sansenhof mit Colin McDonald, ein Selbstbehauptungskurs mit Veli Sanli und Sabine Arnheiter-Sanli und ein Malworkshop mit Christiane Leuner. »Es war für uns ein riesiges Privileg, das erleben zu dürfen«, erklärte Hanna Sickinger im Namen ihrer Mitstreiter.

Laut Kreishandwerksmeisterin Monique Haas bietet auch das Handwerk viele Chancen und habe auch heute noch »goldenen Boden«. »Seid weiter leidenschaftlich, engagiert euch«, gab sie den Schülern mit auf den Weg, ehe sie gemeinsam mit Landrat Scherf sowie Silvia Dehner und Harald Frankenberger vom Leitungsteam die Urkunden übergab.

»Viele junge Menschen denken nicht im Traum daran, dass sie ein Talent hätten«, sagte Nicole Pfeffer vom Leitungsteam im Schlusswort. Das aber stimme nicht, wisse sie aus vielen Begegnungen. Sie appellierte an die Unternehmen, früher und wertfreier an die junge Generation heranzugehen und an die jungen Menschen, »für sich und für unsere Gesellschaft das Beste aus sicher herauszuholen«.

Ohne die vielfältige Unterstützung wäre das Programm nicht umsetzbar, stellte Harald Frankenberger fest und nannte Landrat Jens Marco Scherf, alle Aktiven im Arbeitskreis Schule-Wirtschaft, in Workshops und die Schulen. Ohne die finanziellen Beiträge der Unternehmen könnten die Workshops aber nicht angeboten werden, lobte Frankenberger die Unterstützung durch die Firmen Mainsite, Sparkasse Miltenberg-Obernburg, die Raiffeisen-Volksbank Miltenberg, Oswald, Eichhorn, Rauch, ProCase, Klemens Ott, Mainmetall, Scheurich und Magma sowie die Handwerkskammer für Unterfranken. Neue Sponsoren seien jederzeit willkommen, so Frankenberger. Der Stadt Wörth sowie der Gemeinde Großheubach dankte er für die Bereitstellung von Räumen. Umrahmt wurde die Feier von der Skulbänd der Parzival-Mittelschule Amorbach. wiz/Landratsamt MIltenberg



Hintergrund: Teilnehmer am Programm »Talent und Verantwortung« Elias Schnorr und Nathalie Leimbach (Theresia-Gerhardinger-Realschule Amorbach), Sophie Berres und Lukas Dölger (Realschule Elsenfeld), Hanna Sickinger (Main-Limes-Realschule Obernburg), Sarah Wolf und Hannah Becker (Johannes-Hartung-Realschule Miltenberg), Nina Röttinger (Mittelschule Miltenberg), Leni Dölle (Johannes-Obernburger-Mittelschule Obernburg), Emily Propp (Kardinal-Döpfner-Mittelschule Großwallstadt), Victoria Salomon (Dr.-Konrad-Wiegand-Mittelschule Klingenberg) und David Schäfer (Parzival-Mittelschule Amorbach). (wiz/Landratsamt Miltenberg)