Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Tabutanten begeistern mit Improvisations-Theater in Kirchzell

Wenn der Tod berührt und erheitert

Kirchzell 29.10.2023 - 15:16 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Aschaffenburger Tabutanten Christine Holzer (rechts) und Simone Schmitt begeisterten am Freitag mit ihrem Improvisations-Theater das Kirchzeller Publikum.

Über eine Stunde begeisterte das außergewöhnliche Aschaffenburger Duo die rund 60 Zuschauer mit lustigen und gleichzeitig tiefergehenden Szenen. Der Themenabend im alten Kirchzeller Kindergarten stand am Freitag unter dem Slogan »Sie werden lachen, es geht um den Tod«. Organisiert hatte die besondere Auszeit der ökumenische Hospizverein im Kreis Miltenberg mit dem Kirchzeller Bestattungsunternehmen »Abschied und Bestattungen« von Iris Galm, das die Räume zur Verfügung stellte.

Gemütliche Mitmachbühne

Zwei Stühle, ein kleiner Koffer voller Utensilien und ein großes Blatt Papier, mehr brauchte es nicht. Die Tabutanten verwandelten den dezent beleuchteten Raum in eine gemütliche Mitmachbühne. Und da war er schon, der erste kleine »Schock« für das Publikum: Mitmachen! Holzer setzte gleich noch einen drauf und sprach von einer Vorstellungsrunde. Kurze Stille, dann das erste ausgiebige Lachen. Danach geht es ans Runterzählen, die Gäste dürfen spontan reinrufen. Vornamen und Schuhgrößen fliegen durch den Raum. Das Eis ist gebrochen und es ist klar, dass die Mehrheit lieber in einer Urne statt im Grab bestattet und gerne als Katze wiedergeboren werden möchte.

Nach einem gemeinsamen Sammeln von Begriffen zu Themen wie Leben, Tod und Lebensmotto legten die Theaterpädagoginnen los mit der ersten fiktiven Szene: Die Schneeberger Steinmetzin mit französischem Akzent, verkörpert von Holzer, erhält Besuch von Schmitt, die sich für ihre Geburtstagsfeier fröhlichere und tiefergehende Gespräche weg von den leidklagenden Konversationen wünscht. Hierzu soll der Stein samt Gästenamen und einem kleinen Kreuz dahinter herhalten. Die Dynamik nimmt ihren humorvollen Lauf bis der LED-Stein mit Touchscreen samt Zufallswiedergabe der Namen entsteht. Die Quintessenz: »Die Leute bleiben immer aufmerksam und erinnern sich daran, dass sie noch da sind. Denken darüber nach, was sie mit ihrer Zeit auf Erden machen können.« Ein Gedanke, der wirkt.

Es wird schnell klar: Die zwei Schauspielerinnen sind feinfühlig, verstehen es, das oft heikle Thema rund um den Tod professionell auf besondere Art in Szene zu setzen. Chamäleonartig verkörpern sie mit ihrer gesamten Erscheinung von der Körpersprache bis hin zur Artikulation verschiedene Figuren.

So können die Zuschauer beim ruhigen und in Erinnerung schwelgenden Bericht der verwitweten Ehefrau (Simone Schmitt) über die Hochzeitsreise mit dem verstorbenen Ehegatten mitfühlen - Empathie entsteht. Gleichzeitig werden sie durch die Einwürfe der resoluteren Freundin der Witwe (Christine Holzer) aufgerüttelt. Es entsteht Komik mit Tiefgang. Der Clou: Die Tabutanten verweben stets gekonnt die zu Beginn gesammelten Begriffe, stellen ein Bezug zu den örtlichen Gegebenheiten von Kirchzell her.

Sei es der etwas andere Busfahrer, dessen Ruheplatz auf dem Parkplatz des Kirchzeller »schiffsförmigen« Friedhof ist und der kurzerhand seine Radieschen in der fruchtbaren Erde anbaut. Oder die etwas andere Hospizbegleiterin mit ostdeutschem Dialekt, die so gar nicht der Vorstellung des Ehrenamtes entspricht. Und doch ist sie genau richtig für Ute, die wegen der Problematik, mit ihrer fürsorglichen Schwester nicht über den Tod reden zu können, einen Austausch benötigt.

Christine Holzer und Simone Schmitt berühren, regen zum Nachdenken an und sorgen gleichzeitig für gute Stimmung. Sie sind Balsam für Herz und Seele.

JENNIFER LÄSSIG