Szenario Stromausfall: Feuerwehr im Kreis Miltenberg testet den Ernstfall

Notstromversorgung und Kommunikationskanäle

Die Wehrleute testen alle Kommunikationskanäle in der Einsatzzentrale des Gerätehauses.

Etwa in Kleinheubach. Dort fahren die Einsatzkräfte um 9.30 Uhr das mobile Notstromaggregat aus der Fahrzeughalle an eine Seite des Gerätehauses, holen Kabel, wickeln sie ab, schließen sie am einen Ende an das Aggregat an und am anderen Ende an die Einspeisung am Feuerwehrhaus. Sie werfen das Aggregat an, es beginnt zu vibrieren und leise zu summen - und nach ungefähr 20 Minuten fließt Strom.

Ein mobiles Notstromaggregat versorgt das Gerätehaus im Ernstfall mit Strom.

Drinnen legt einer der Wehrleute an einer Art überdimensioniertem Verteilerkasten einen Hebel um. Erst eine Viertelumdrehung. Nun ist die reguläre Stromversorgung aus. Die Batterieversorgung springt an, die die Zeit überbrücken soll, bis die Notstromversorgung steht. Es knallt einmal laut und wird dunkel. Wenige Sekunden später geht das Licht wieder an. Die Batterien laufen. Der Feuerwehrmann dreht den Hebel ein weiteres Viertel weiter: auf Notstrom. Es knackt einmal laut. Läuft alles. Auf der Anzeige steht nun wieder »Netz ok«. Dieser Teil des Tests hat funktioniert.

Jörg Lörcher ist Kommandant der Feuerwehr Kleinheubach.

Kleinheubachs Kommandant Jörg Lörcher ist zufrieden. Doch wie bekommen er und seine Leute beispielsweise mitten in der Nacht überhaupt mit, dass der Strom weg ist? Die Kleinheubacher haben sich dazu ein zusätzliches Sicherheitsnetz gebaut: Führungskräfte bekommen eine SMS, wenn etwas am Feuerwehrhaus nicht funktioniert. Das habe bisher immer jemand bemerkt. So kam auch beim Umstellen des Hebels am Verteilerkasten eine SMS bei den Wehrleuten an.

Die Notstromversorgung muss binnen 30 Minuten nach einem Stromausfall aufgebaut sein. Den Strom des Aggregats speisen die Einsatzkräfte an einer Außenwand des Gerätehauses ein.

Kreisbrandrat Martin Spilger wirft ein: Die Alarmierung per Funkmelder und Sirene funktioniert vielerorts noch ungefähr zwei Stunden nach einem Stromausfall. Einige ältere Sirenen nicht, räumt er ein. Aber viele eben doch. Und die Leitstelle, die Einsätze von Feuerwehr und Rettungsdienst am Untermain koordiniert, ist rund um die Uhr besetzt und kann die Einsatzkräfte verständigen.

Das ist der zweite Teil der Übung: alle verfügbaren Kommunikationskanäle testen. Nur dass an diesem Samstag nicht die Leitstelle die Alarmierung vornimmt. Die hat schließlich das reguläre Tagesgeschäft zu bewältigen. Stattdessen übernimmt das die Kreiseinsatzzentrale. Ein Krisenstab kommt dafür im Keller des Miltenberger Landratsamtes zusammen und übernimmt bei größeren Einsätzen Teile der Koordination.

Batterien überbrücken die Versorgung des Gerätehauses, bis der Notstrom fließt, erklärt Kommandant Jörg Lörcher.

Das passiert in Kleinheubach in der Einsatzzentrale des Gerätehauses. Vor fünf Bildschirmen und ebenso vielen Telefonen sitzen zwei Wehrleute. Es ist 10.17 Uhr. Da bekommen die beiden eine Email aus der Kreiseinsatzzentrale. Funktioniert. 10.19 Uhr: Ein Anruf, ob die Leitung steht. Feuerwehrmann Pascal Horak hebt ab. Auch das klappt. 10.20 Uhr: Erst ist der Analogfunk dran, dann der Digitalfunk. Haken dran. 10.21 Uhr: Der Satellitenfunk piepst. Das Gerät liegt am Fenster. Horak steht auf, meldet sich zurück, muss sich aber aus dem offenen Fenster lehnen, um seinen Gesprächspartner zu verstehen. Im Haus ist der Empfang zu schlecht. Aber immerhin: auch das funktioniert. Damit sind alle Kommunikationswege der Wehr getestet und funktionieren. Allerdings habe man »unter Optimalbedingungen« getestet, wie Kommandant Lörcher zu bedenken gibt. Sollte im Ernstfall etwas nicht klappen, »muss man sehen und darauf reagieren«.

Der Satellitenfunk funktioniert nur am Fenster.

Bei anderen Organisationen und Wehren hat es nicht ganz so reibungslos geklappt wie in Kleinheubach. Spilger fasst im Nachgang zusammen: Eine Wehr sei nicht zu erreichen gewesen, bei zweien ging der Digitalfunk nicht, bei zwei anderen der Analogfunk. Außerdem habe man festgestellt, dass ein paar Nummern und Emailadressen nicht mehr aktuell sind. »Aber dafür ist so ein Test ja da: Um zu sehen, wo etwas hakt. Damit wir das beheben können und es im Ernstfall klappt.«

Doch nicht nur dazu: Der Test sei auch ein Mittel für die Feuerwehr im Kreis, darauf hinzuweisen, wo noch Nachbesserungsbedarf bei der Ausstattung bestehe. Inzwischen haben dem Kreisbrandrat zufolge viele Wehren mindestens ein Notstromaggregat. Wo das technisch nicht möglich ist, etwa weil Gerätehäuser schon vergleichsweise alt sind und eine Einspeisung von außen nicht möglich ist, behelfe man sich mit Notlösungen.

Auch Satellitenfunk testen die Kleinheubacher.

Außerdem sei absehbar, dass der Analogfunk nicht ewig funktioniere. Seit Jahren stellt der Freistaat nach und nach von Analog- auf Digitalfunk um. Doch die Masten beim Digitalfunk funktionieren bei einem Stromausfall zwei bis drei Stunden, dann geht nichts mehr. Deshalb gilt im Kreis Miltenberg seit Jahren: Analogfunkgeräte aufheben. Spilger hofft, dass Gemeinden und Wehren nach und nach Satellitenfunk anschaffen. Doch bis alle so weit sind, dürfte es noch einige Zeit dauern.

Im Überblick: Diese Gruppen haben ihr Geräte getestet Bei dem Test mitgemacht haben die Wehren aus Amorbach, Breitendiel, Dorfprozelten, Eichelsbach, Eichenbühl, Eisenbach, Elsenfeld, Kirchzell, Kleinheubach, Laudenbach, Leidersbach, Mechenhard, Neunkirchen, Obernburg, Pfohlbach, Richelbach, Röllbach, Rück-Schippach, Schmachtenberg, Streit, Sulzbach, Trennfurt, Umpfenbach, Watterbach. Außerdem war das Rote Kreuz in Obernburg, im Südspessart und Sulzbach an der Übung beteiligt. Rettungsdienstleiter Björn Bartels ist ähnlich zufrieden wie Kreisbrandrat Martin Spilger. Neben verschiedenen Rot-Kreuz-Bereitschaftshäusern habe man drei Wachen und Stellplätze überprüft. In Sulzbach sei durch den Test ein kaputter Stecker aufgefallen, im Südspessart habe der Stromwechsel zu einer Spannungsspitze geführt, der einen Lüfter an der Heizung beschädigt habe, der nun ausgetauscht werde. Und in Obernburg sei alles glatt gelaufen. Dort könne man im Ernstfall neben der Wache auch die übrigen Gebäude des Roten Kreuzes versorgen und den Bürgern eine zusätzliche Anlaufstelle bieten, so Bartels. Auch die Polizeiinspektionen in Miltenberg und Obernburg und das Technische Hilfswerk in Miltenberg haben bei dem Test mitgemacht.

Mehr zum Thema in unserem Dossier.