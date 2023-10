Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Surreales und Düsteres, aber auch heitere Lichtblicke

Künstlerin Delila Berger zeigt im Klingenberger Löw Haus ihre Werke unter dem Titel »Tenebris Elysium«

Klingenberg a.Main 03.10.2023 - 15:14 Uhr < 1 Min.

Die Künstlerin Delila Berger/Rose Black zeigt aktuell im Klingenberger Löw Haus auf vier Etagen verteilt rund 50 Bilder. Die Ausstellung trägt den Titel "Tenebris Elysium" - auf deutsch "Dunkles Paradies".

Die Künstlerin verfolgt in ihren Werken Ansätze, die zum Nachdenken anregen, die mit Titeln wie »Essence«, »Spieluhr«, »Sein oder ...« oder »Scarlight« eine Richtung vorgeben, aber noch viel Interpretations- und Diskussionsspielraum geben. Gerade die Bildkomposition ist gekonnt und stellenweise keine »leichte Kost«, denn es gilt, die Herausforderung und das Unbehagen, das manches Gemälde zunächst auslösen mag, anzunehmen, um sich einen tieferen Sinn zu erschließen.

Auflockerung bieten Abbildungen von Tieren oder Blumen, was dem Gesamteindruck dann wiederum eine Balance und etwas Leichtigkeit verleiht. »Meine Werke beziehen sich auf die bittersüßen Dinge im Leben, die oft nicht so richtig wahrgenommen oder verstanden werden«, sagt Delila Berger,, die auch unter dem Namen Rose Black auftritt. Sie verarbeite auch Tabuthemen, wie das Akzeptieren von Verlusten.

Seit einiger Zeit sei auch Symmetrie ein Aspekt in ihren Gemälden. Es sei für sie bewundernswert, wie sich mittels Anwendung dieses Prinzips alles neu zusammenfüge, sich Details aus neuen, symmetrischen Anordnungen komplett anderes zusammensetzten.

Delila Berger/Rose Black arbeitet überwiegend mit Acrylfarben auf Leinwand. Dazu gibt es einige Exponate, die Mischtechniken aufweisen. Die Klingenberger Ausstellung der Künstlerin beinhaltet Werke von 2008 bis 2023 und gibt somit einen umfassenden Überblick auf ihre kreative Tätigkeit. Spezielle Exponate stellen Kooperationen mit anderen Künstlern dar.

Den musikalischen Rahmen für die Vernissage am Samstag lieferte Saxofonist Heiko Proske aus Aschaffenburg. Veranstalter der Ausstellung ist der Kunstraum in Churfranken in Kooperation mit der Stadt Klingenberg.

Die Ausstellung »Tenebris Elysium« von Delila Berger im Klingenberger Löw Haus ist bis Sonntag, 29. Oktober, samstags und sonntags jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Marco Burgemeister